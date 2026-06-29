欧州の強豪が関心を示したのを受け、リールはブアディの移籍金として2つの金額を提示した。

リール（フランス）とモロッコ代表のアイユーブ・ブアディは、2026年W杯で注目の若手として評価され、欧州強豪クラブが獲得に動き出している。

英紙『ザ・サン』によると、リールは今夏に放出する場合、2027-28シーズンからの加入を条件に8000万ユーロの移籍金を設定している。 買い手がレンタル移籍を拒否する場合は1億ユーロに跳ね上がる。

ブアディは2029年までクラブと契約しており、クラブは交渉で有利だ。

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マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、バイエルン・ミュンヘンが獲得レースの先頭に立つ。ブアディはW杯、特にブラジル戦とスコットランド戦で高い評価を得た。一方、パリ・サンジェルマンが争奪戦に参加する可能性は現時点では低いとされているが、 ただし、クラブの計画が変わり、選手自身もPSGのプロジェクトに魅力を感じているため、PSGが争奪戦に参入する可能性もある。

情報筋によると、マンチェスター・シティはエリオット・アンダーソン（1億1600万ポンド）を最近獲得したにもかかわらず、最も熱心だ。 マンチェスター・ユナイテッドはエデルソンに続き中盤補強を計画。アーセナルも候補リストにブアディを掲載。バイエルン・ミュンヘンも高額移籍金を払ってでも獲得を狙う。

ブアディはリールで3シーズン計96試合に出場し、2026年1月にはリーグ戦50試合出場最年少記録を更新した。

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