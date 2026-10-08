元モロッコ代表のスター、メディ・ベナティアが、オリンピック・マルセイユを去ってからわずか数か月で、欧州の名門クラブのスポーツディレクター就任候補のリストに名を連ねた。

オリンピック・マルセイユで元スポーツ顧問、その後スポーツディレクターを務めたベナティアは、チームにとって非常に波乱に満ちたシーズンの終わりとなった昨年5月に、その職を去った。

元モロッコ代表のこの選手は、2月に退任を発表していたが、その後決断を撤回し、シーズン終了までキャリアを全うした。

それ以来、この元センターバックはCanal+でスポーツ解説者として働いているが、サッカー界での新たなプロジェクトに挑む可能性を排除してはいなかった。

ベナティアのクラブへの復帰は、メディがよく知る国であるイタリアを通じたものとなるかもしれない。彼はかつてウディネーゼ、ローマ、ユヴェントスでプレーした経験がある。

「フット・メルカート」は、スペイン人記者マテオ・モレットの話として、ミランがスポーツ部門のために複数の候補を検討していると伝えた。

モレットはYouTubeで次のように説明した。「今のところ、主要候補として浮上している名前はないが、今後数週間でさらに面談や接触が行われる予定だ」

さらにこう続けた。「元ディフェンダーであり、マルセイユの元スポーツディレクターであるメディ・ベナティアのキャリアについて手短に光を当てたい。彼はよく知る国であるイタリアで働くことに復帰できれば喜ぶだろう」

そして、クラブから接触があれば、このモロッコ人はミラン加入の案に前向きだと付け加えた。

なお、ミランは、ドリーグ・チャンピオンズリーグ出場権獲得に失敗したことを受けてクラブオーナーのジェリー・カルディナーレが5月末に解任したイグリ・ターリの退任以来、スポーツ部門の再編を目指している。