ティジャニ・ラインダースがマンチェスター・シティを離れ、別の欧州トップクラブへ移籍する可能性がある。ジャーナリストのマッテオ・モレット氏によると、アトレティコ・マドリードがオランダ代表MFに具体的な関心を示しており、両クラブはすでに交渉を開始した。

両クラブはすでに夏移籍の交渉を開始。最低移籍金は不明だが、Transfermarktの推定市場価値は6000万ユーロ。

プレミアリーグからレインドースを引き抜く可能性を探っている。ディエゴ・シメオネ監督率いる同クラブは、獲得が困難になると承知の上で交渉を進めているとモレットは強調する。

レイナースは昨季シティでのデビューを好スタートしたが、やがてグアルディオラ監督の下でベンチを温めることが増えた。

この起用法を受け、早期退団の噂が再燃。イタリア『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』は、ユヴェントスが状況を注視していると伝えている。

ユヴェントスは、セリエAに即適応できる選手を求めており、ACミランでの実績が評価されるレイナースは理想的な候補だ。

ただし、ユヴェントスにとって移籍金は大きな壁だ。マンチェスター・シティはボーナス含め約7000万ユーロを支払ったとされ、同額に近づけるのは容易ではない。これはアトレティコ・マドリードにも言える。