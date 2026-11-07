「欧州で最も良いサッカーをするチームの一つ！」ハコボ・ラモンがスペイン代表入り、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がコモを称賛

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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、今後のUEFAネーションズリーグに向けた27人のメンバーを発表し、DFハコボ・ラモンを招集した。デ・ラ・フエンテ監督は若きセンターバックのコモでのプレーを称賛し、セリエAに所属する同クラブとスペイン代表の共通点にも言及した。

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守備陣再編の中、ラモンがスペイン代表に初招集

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、UEFAネーションズリーグのグループステージ残り2試合に臨む27人のメンバーに、コモのDFハコボ・ラモンを選出した。エリック・ガルシアが負傷で外れたことを受け、世界王者は台頭する若手DFを招集し、センターバックの選択肢を増やした。

ラモンはアイメリク・ラポルテ、パウ・クバルシ、ディーン・ハイセンとともに守備陣に名を連ねる。

デ・ラ・フエンテ監督はまた、アトレティコ・マドリーのマルク・プビルを中央ではなくサイドバックで起用することも明らかにした。

デ・ラ・フエンテ監督、ラモンの成長とU-21代表での活躍を評価

選出の理由について、デ・ラ・フエンテ監督はセリエAでのラモンの印象的なプレーと、年代別代表で着実に歩んできた経歴を挙げた。

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「ハコボは素晴らしいシーズンを送り、U-21代表でも非常に良い仕事をしている。彼のパフォーマンスは際立っている」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。

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同監督は、クラブでの活躍を見れば、代表経験のあるチームメイトとともに招集されるに十分値すると強調した。

コモと若いセンターバック陣を称賛

デ・ラ・フエンテ監督はセスク・ファブレガス監督の下でのコモのプレースタイルを称賛し、積極的なシステムでプレーすることが若いDFにもたらす利点を指摘した。

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「コモは欧州でも屈指の素晴らしいプレーをするチームだ。我々のスタイルと共通する部分もある。彼らの選手たちは、我々の目指すサッカーを体現している」と説明した。

「スペインサッカーは恵まれている。非常に良い取り組みがなされているし、ハコボ・ラモンがハイセンより年上で、クバルシも年上であるという事実が、その証拠だ。こうした状況をうれしく思う。もちろん、ベテランの価値を下げるつもりはない。経験も重要で、彼らは若手にとって最高の教師だからだ」と付け加えた。

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スペイン、ネーションズリーグのグループステージ最終戦へ

スペインは4試合で勝ち点12を獲得し、ネーションズリーグのグループ首位で今回の代表活動期間を迎える。

スペインはまずプラハでチェコと対戦し、その後、メトロポリターノでイングランドとのグループステージ最終戦に臨む。

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スペインがグループ首位の確定を目指す中、ラモンはA代表デビューを狙う。