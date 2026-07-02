欧州サッカー連盟（UEFA）は、国際サッカー連盟（FIFA）が2026年W杯から導入した新審判規則の採用を拒否した。特に、ピッチ上で口元を覆った選手を退場させるルールは採用しない。

UEFAは公式声明で、審判判断は独自の仕組みで評価し、口を覆っただけで自動退場にはしないと強調した。一方、この新ルールはすでにワールドカップで適用され、VARの介入によりミゲル・アルミロンとピエロ・ヘンカピが退場している。

この新ルールは、チャンピオンズリーグでジャンルカ・プレスタニとヴィニシウス・ジュニオールが巻き込まれた騒動を受けて導入された。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が国際サッカー連盟（IFAB）に改正案を提案し、正式に承認された。

同連盟は、審判が各ケースを個別に判断すると説明。非スポーツマン的な行為に当たるコミュニケーションの隠蔽を試みた場合、イエローまたはレッドカードを提示する可能性はあるが、即時退場とは限らないとした。 必要に応じて事後調査や懲戒も行うとした。

UEFAは、口元を覆う行為は選手間で一般的であり、即座に厳罰を与える必要はないと主張。イングランド対ガーナ戦で同様の動作をしたジョード・ビリングハムが退場しなかった例を示した。

さらに、ピッチを離れた選手への自動退場も適用しない。2026年W杯でFIFAが導入した自動制裁とは異なり、審判の裁量を重視する方針を貫いた。