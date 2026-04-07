次世代を担う若者たち……エリートリーグに昇格したチームはどこか？

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2026-2027シーズン、サウジU-21リーグ（ジョイ・エリートリーグ）への昇格クラブが決定し、同リーグから降格したクラブ、特にアル・シャバブの後継となる。

今シーズン（2025-2026）のジョイ・エリートリーグからは、順位表の下位4チームであるアル・アダーラ、アル・ライード、アル・バキリーヤ、そしてアル・シャバブが降格した。

一方、サウジアラビアU-21リーグに昇格したのは4クラブで、これらはサウジアラビアU-21クラブ選手権（1部）の準決勝に進出したクラブであり、最後に昇格を決めたのはタダムーンである。

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タダムーンは火曜日、準々決勝のホーム＆アウェイ2試合で互いに0-0の引き分けに終わった後、PK戦でアル・ロウダに勝利し、準決勝進出を決めた。

これにより、タダムーンはアル・ファイサリ、アル・ワタン、アル・アンサールに続き、ジョイ・エリートリーグへの最後の昇格チームとなった。

アル・ファイサリはアル・ナフダを、アル・ワタンはムハイリルとのPK戦の末に、そしてアル・アンサールはアル・タイを破ってそれぞれ勝ち上がった。

なお、アル・イッファト、アル・ヒラル、アル・ナスル、アル・タアウンの各クラブは、今シーズンの「ジョイ・エリートリーグ」において順位表の上位4位に入り、準々決勝への直接進出を決めた。

一方、サウジアラビアU-21リーグの準々決勝進出をかけたプレーオフでは、8チームが4試合に分かれて対戦する。対戦カードは、アル・ファイハ対アル・カディシア、アル・ワフダ対アル・ファテフ、ニウム対アル・イッティハド、そしてアル・ハズム対アル・アクドゥードとなっている。

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