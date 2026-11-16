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レアル・マドリーのエンドリッキ獲得が見送られる見通しとなり、ACミランはニコロ・トレソルディに再び関心を向ける可能性がある。

イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ロッソネリが次の移籍市場で本来獲得を望んでいたのはブラジル人の若手エンドリッキだった。しかし、レアル・マドリーの要求する移籍金が高すぎるという。

ミランはエンドリッキに7000万ユーロのオファーを提示したものの、レアルに断られたとされる。レアルのジョゼ・モウリーニョ監督が自ら移籍に拒否権を行使した模様だ。20歳のエンドリッキはマドリードに残留する見込みだという。

これを受け、ミランにとってトレソルディの魅力が再び大きく高まったとされる。複数のメディアは、ミランが以前からクラブ・ブルッヘのストライカーに目をつけていると報じてきた。エンドリッキ獲得を断られたことが、決断を後押しする最後の一押しになるかもしれない。

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伝えられるところによると、ブルッヘはドイツU-21代表のトレソルディについて、冬の移籍金として6000万ユーロを要求するという。エンドリッキ獲得に向けて提示した金額を踏まえれば、ミランにとって大きな障害にはならないとみられる。一方、『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、ロッソネリが22歳の争奪戦で入札合戦に加わるつもりはないとも伝えている。

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もっとも、つい最近までブルッヘが冬にトレソリドを放出することは決してないとみられていた。ベルギーの強豪クラブの匿名の幹部は『ヘット・ニウスブラット』に対し、22歳のトレソルディは「売却対象ではない」ため、1月のオファーは「まったく意味がない」と語っていた。 一方、『ガゼッタ』は、トレソルディがロッソネリからの「電話を待つだけ」だと報じている。ドイツとイタリアにルーツを持つトレソルディは、子どもの頃からミランへの移籍を夢見ているという。

ニコロ・トレソルディの獲得に関心を示したクラブは？

トレソルディはデビューシーズンに58試合で31得点に関与する活躍を見せ、ベルギーでの2年目も好調を維持している。リーグ戦11試合で8得点を挙げた。特にチャンピオンズリーグでは、目を見張るようなプレーを披露。4試合ですでに5得点を記録しており、その中にはインテル戦での歴史的なハットトリックも含まれる。

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昨夏の時点で、関心を寄せるクラブの顔ぶれは豪華なだけでなく、その数も多かったとされる。トレソルディはバルセロナへの移籍が取り沙汰されたこともあれば、アトレティコ・マドリーへの移籍が報じられたこともあり、ドルトムントも獲得先の候補としてたびたび名前が挙がっていた。

さらに最近では『tz』と『ミュンヒナー・メルクーア』が、バイエルン・ミュンヘンもドイツU-21代表のトレソルディに目をつけ、すでに何度もスカウトをベルギーへ派遣したと報じた。ハリー・ケインは先ごろ契約を2029年まで延長したばかりだが、バイエルンはトレソルディを、イングランド出身の傑出した選手とともにセンターフォワードを担う、潜在的な「第2の武器」とみているという。