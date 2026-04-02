イタリア代表のマネージャーであるジャンルイジ・ブッフォンは、アズーリが2026年ワールドカップ出場権を逃したことを受け、辞任を発表した。

イタリア代表は、W杯欧州プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表にPK戦の末敗れ、3大会連続で本大会出場を逃した。これは史上初の事態となる。

この失敗は、2018年大会をスウェーデンに、2022年大会を北マケドニアに阻まれて欠場した過去の失態に続く新たな打撃であり、イタリアサッカー界に大きな危機を引き起こした。

この結果、「カルチョ」内部では全面的な再編プロセスが始まり、イタリアサッカー連盟会長のガブリエレ・グラヴィーナが辞任。さらに最後に辞任を決断したのがレジェンドのジャンルイジ・ブッフォンであり、指揮官ジェンナーロ・ガットゥーゾの続投にも疑念が生じている。

ブッフォンのメッセージ

ブッフォンは声明で、「ボスニア戦終了からわずか1分後に辞任を申し出たのは衝動的な行動でした。心の奥底から湧き上がった感情によるもので、涙や胸の痛みと同じです。そしてその痛みを、皆さんも共有していることを私は知っています」と述べた。

守護神のレジェンドは「皆が冷静に状況を評価できるよう、少し待つよう求められていました。しかし今、ガブリエレ・グラヴィーナ会長が退任を決めたことで、私は自分が責任あると考える行動を取る自由を感じています」と付け加えた。

さらに「ジェンナーロ・ガットゥーゾとそのスタッフとともに、チームスピリットの面では多くを成し遂げたと信じていますが、最優先の目標はイタリアをワールドカップに戻すことでした……それを果たせませんでした」と続けた。

ブッフォンは「この職に最もふさわしい人物を選ぶ自由を、責任者たちに委ねるのが公平です。代表を担うことは私にとって大きな名誉であり、幼い頃から寄り添ってきた情熱でもあります」と語った。

また「私は持てる力のすべてで自分の役割を果たそうとしてきました。仕事のあらゆる側面を、異なる年代カテゴリー間の対話と統合をつなぐ架け橋だと捉え、指導者たちとともに、育成年代からトップ代表へとつながるプロジェクトの構築を目指しました」と述べた。

そしてブッフォンは「目標は若手才能の育成方法を見直すことでした。そのために、中長期的なビジョンのもと、このプロジェクトを支える豊富な経験を持つ人材の導入に取り組みました」と締めくくった。

そして彼は次のように締めくくった。「私は能力と専門性を信じている。最終的にこれらの決定の結果を判断するのは責任者たちだ。この経験を、感謝と教訓のすべてとともに、たとえ結末が痛ましいものだったとしても、心に刻み続けるだろう……フォルツァ・アッズーリ……いつまでも」。