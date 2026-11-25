ペリシッチの先制弾に驚かされるも、マドリーが猛反撃
マドリーは後半に容赦ない反撃を見せてPSVに大勝し、全勝を維持した。前半にはベテランのイヴァン・ペリシッチにPKを決められ、オランダのチームに予想外のリードを許してハーフタイムを迎えた。マドリーのベンチはハーフタイムに勝負を懸けて3人を交代。この策はすぐに実り、フェデリコ・バルベルデが同点ゴールを決めると、ハーフタイムから出場したジュード・ベリンガムが鮮烈なロングシュートを放ち、試合をひっくり返した。
完全に流れをつかんだマドリーのスターぞろいの攻撃陣は勢いを増し、疲れの見えるPSVの守備陣を切り裂いた。キリアン・エンバペがゴール前での持ち味を発揮し、近距離から2得点を挙げて勝負を決定づけると、ヴィニシウス・ジュニオールが5得点の大勝を締めくくった。活発なプレーを見せながら前後半ともにシュートが枠に阻まれていたブラジル人ウインガーは、終盤に落ち着いて決め、圧勝を確定させた。
アーセナル戦でのトップ8入り確定を見据える
マドリーは後半に試合をひっくり返したものの、クルトワは試合後に厳しい評価を下し、チャンピオンズリーグの上位8位以内を確定させる可能性がある北ロンドンでの重要な一戦へ、すぐに目を向けた。試合終了直後に『Ziggo Sport』に語った内容を『NOS』が引用したところによると、クルトワは迫るアーセナル戦を見据えつつ、マドリーの姿勢に繰り返し見られる問題を指摘した。
「次はアーセナル戦だ。難しい試合になる。そこで勝てば、上位8位以内はほぼ確実になる。特に重要なのは、浮かれないことだ。それが我々の問題になることが多いからね」とクルトワは語った。
PSV戦での苦戦を受け、厳しい警告
クルトワは前半、失点を抑えるために何度も重要なセーブを強いられた。チームを踏みとどまらせる決定的なセーブを重ねた後、マドリーの守備のもろさを率直に指摘した。ベルギー代表GKは試合終了後、欧州での戦いが激しさを増すなか、あのような軽率なミスを繰り返す余裕はないとチームメートに警告した。
「前半の我々は良くなかった」とクルトワは認めた。「PSVには明らかなチャンスが何度かあった。0-3で負けていてもおかしくなかった。ハーフタイムに監督が我々を現実に引き戻してくれた。怒鳴りはしなかったが、前半の映像を見せてくれた」
タイトル獲得の話題にも慎重なクルトワ
クルトワはマドリーのタイトル獲得の可能性についても浮かれず、チームの不安定な戦いぶりに厳しい評価を下した。マドリーが再び最後まで勝ち抜いてトロフィーを掲げられるかと問われると、自信を示すよりも慎重な姿勢を選び、この日の試合で露呈した大きな波を指摘した。「後半の出来なら、そうだ。前半の出来なら、間違いなく違う」と締めくくった。