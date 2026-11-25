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レアル・マドリーのGKティボー・クルトワは、火曜日夜のチャンピオンズリーグでPSVアイントホーフェンに5-1で勝利した後、チームメートに慢心しないよう呼びかけた。大差での勝利にもかかわらず、ベルギー代表GKは、大きくリードを許していてもおかしくなかった前半の低調な出来を指摘している。

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ペリシッチの先制弾に驚かされるも、マドリーが猛反撃

マドリーは後半に容赦ない反撃を見せてPSVに大勝し、全勝を維持した 。前半にはベテランのイヴァン・ペリシッチにPKを決められ、オランダのチームに予想外のリードを許してハーフタイムを迎えた。マドリーのベンチはハーフタイムに勝負を懸けて3人を交代。この策はすぐに実り、フェデリコ・バルベルデが同点ゴールを決めると、ハーフタイムから出場したジュード・ベリンガムが鮮烈なロングシュートを放ち、試合をひっくり返した。

完全に流れをつかんだマドリーのスターぞろいの攻撃陣は勢いを増し、疲れの見えるPSVの守備陣を切り裂いた。キリアン・エンバペがゴール前での持ち味を発揮し、近距離から2得点を挙げて勝負を決定づけると、ヴィニシウス・ジュニオールが5得点の大勝を締めくくった。活発なプレーを見せながら前後半ともにシュートが枠に阻まれていたブラジル人ウインガーは、終盤に落ち着いて決め、圧勝を確定させた。

アーセナル戦でのトップ8入り確定を見据える

マドリーは後半に試合をひっくり返したものの、クルトワは試合後に厳しい評価を下し、チャンピオンズリーグの上位8位以内を確定させる可能性がある北ロンドンでの重要な一戦へ、すぐに目を向けた。試合終了直後に『Ziggo Sport』に語った内容を『NOS』が引用したところによると、クルトワは迫るアーセナル戦を見据えつつ、マドリーの姿勢に繰り返し見られる問題を指摘した。

「次はアーセナル戦だ。難しい試合になる。そこで勝てば、上位8位以内はほぼ確実になる。特に重要なのは、浮かれないことだ。それが我々の問題になることが多いからね」とクルトワは語った。

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PSV戦での苦戦を受け、厳しい警告

クルトワは前半、失点を抑えるために何度も重要なセーブを強いられた。チームを踏みとどまらせる決定的なセーブを重ねた後、 マドリーの守備のもろさを率直に指摘した 。ベルギー代表GKは試合終了後、欧州での戦いが激しさを増すなか、あのような軽率なミスを繰り返す余裕はないとチームメートに警告した。

「前半の我々は良くなかった」とクルトワは認めた。「PSVには明らかなチャンスが何度かあった。0-3で負けていてもおかしくなかった。ハーフタイムに監督が我々を現実に引き戻してくれた。怒鳴りはしなかったが、前半の映像を見せてくれた」

タイトル獲得の話題にも慎重なクルトワ

クルトワはマドリーのタイトル獲得の可能性についても浮かれず、チームの不安定な戦いぶりに厳しい評価を下した。マドリーが再び最後まで勝ち抜いてトロフィーを掲げられるかと問われると、自信を示すよりも慎重な姿勢を選び、この日の試合で露呈した大きな波を指摘した。「後半の出来なら、そうだ。前半の出来なら、間違いなく違う」と締めくくった。