ベルギーの日刊紙 Het Nieuwsblad が匿名のクラブ・ブルッヘ役員の話として報じたところによると、22歳のニコロ・トレゾルディが移籍する可能性は、当面ないという。

同紙によれば、トレゾルディは「売却の対象ではない」。そのため、関心を寄せるクラブが今冬の移籍市場で同選手の契約を買い取り、獲得しようとするかどうかは「まったく関係ない」としている。

今季の好調なパフォーマンスを受け、ドイツとイタリアの両国籍を持つ同選手は、複数のビッグクラブの獲得候補リストの上位に名を連ねているという。ここ数カ月はドルトムント、インテル、バルセロナ、アトレティコ・マドリード、トッテナム・ホットスパー、アーセナルの関心が報じられてきたが、現在は特にACミランがこのストライカーの獲得を進めているようだ。

伊紙 Gazzetta dello Sport は最近、トレゾルディの獲得がクラブオーナーのジェリー・カルディナーレにとって最優先事項になったと報じた。米国人の同オーナーは強化部門に対し、移籍の条件を調べるよう指示。その後、移籍の可能性を探るため、トレゾルディの代理人と接触したという。

カルディナーレは進捗について自ら報告を受けたいと考えている。ただ、獲得に動くのが1月になるのか、来夏まで待つのかは不明だ。最新の報道によれば、ミランは新シーズンの開幕まで待たなければならないようだ。

トレゾルディは今季、公式戦14試合で12得点を記録している。先週末にはジュピラー・プロ・リーグでクラブ・ブルッヘがシント＝トロイデンVVに3-2で勝利した試合で、チームの3得点すべてを挙げた。直近26日間で3度目のハットトリックだった。

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ニコロ・トレゾルディはどの代表チームを選ぶのか？

22歳のトレゾルディは2025年に750万ユーロでハノーファー96からクラブ・ブルッヘに移籍し、同クラブとの契約を2029年6月30日まで残している。報道によれば、ベルギーのクラブは今夏すでに同選手の移籍金として3500万ユーロを要求していたが、現在の市場価値は5000万ユーロを超えるとみられている。

移籍の噂が続く一方、トレゾルディの代表チームでの将来もまだ完全には決まっていない。イタリア生まれの22歳は2022年からドイツ国籍も保有しており、イタリア代表だけでなくドイツ代表でもプレーできる。

直近ではユルゲン・クロップ監督が選んだドイツ代表の44人のメンバーから外れた一方、ドイツU-21代表ではプレーしており、同代表での国際試合27試合で16得点を挙げている。どちらの代表を選ぶかについては、来夏のU-21欧州選手権後に決断する考えだ。