ヨハン・マンザンビが今夏にアストン・ヴィラと契約した際、2つの記録が同時に塗り替えられた。プレミアリーグのクラブからブライスガウ地方へ、移籍金6000万ユーロとボーナスが支払われた。これにより、マンザンビはヴィラにとって史上最高額の新加入選手となり、フライブルクにとっては史上最高額で移籍した選手となった。

その金額に見合う活躍を、SCフライブルクでは公式戦47試合で7得点9アシストを記録し、直前のワールドカップでも見せていた。現在21歳のマンザンビは、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された本大会で、当初は途中出場ながら3得点2アシストを記録し、スイス代表の決勝トーナメント進出に大きく貢献した。それだけに、コロンビアとのラウンド16（PK戦で4-3）と、前回王者アルゼンチンに延長戦の末1-3で敗れた準々決勝を、膝の打撲によって欠場したことはスイス代表にとって痛手だった。

その負傷は、当初の予想以上に長引いた。マンザンビはシーズン開幕に間に合わず、さらにヴィラも出だしで完全につまずいた。リーグ戦の最初の3試合で得たのは、わずか1ポイント。終盤に途中出場して復帰を果たした試合でも、新天地での次なる敗戦を間近で味わうことになった。オリヴァー・グラスナー率いるノッティンガム・フォレストに1-2で敗れたのだ。

その7日後、マンザンビが初先発した試合が転機となった。攻撃力も備える多才なMFは、同じく不振に苦しむトッテナム・ホットスパーを相手に先制点を決めると、ほどなくして元バイエルンのレンタル選手ニコラス・ジャクソンの2点目をアシスト。ヴィラは3-2で勝利し、決勝点に関与したマンザンビの活躍によってプレミアリーグ初勝利を挙げた。

ヨハン・マンザンビ：すべてが違った展開になっていた可能性も

それ以来、ヨーロッパリーグの現王者は大きく調子を上げている。スイス代表で20試合に出場しているマンザンビが、さらに2得点2アシストを記録したことも一因だ。チャンピオンズリーグでフェネルバフチェ・イスタンブールを6-0で圧倒した試合でも、再び際立つプレーを見せた。リーグ戦ではニューカッスル・ユナイテッドとの1-0の勝利で決勝点を挙げている。相手がニューカッスルだったのは、何とも皮肉だ。すべてが違った展開になっていた可能性があるのだから。

今夏、ヴィラの新たな救世主はニューカッスルに加入する寸前だった。しかし最終局面で、伝統あるヴィラがニューカッスルの計画を阻んだ。SCフライブルクの役員ヨッヘン・ザイアーは、恒例のプレスリリースで「本当に集中的な話し合いと交渉」があったと意味深に語った。少しばかり苦い事実もある。その約2カ月前、ヨーロッパリーグ決勝でマンザンビとフライブルクを2-0で破ったのは、ヴィラだった。

マンザンビにとっては幸運な結果だった。現在、公式戦6試合で6得点に関与し、驚くべき速さでファンの心をつかんでいる。すでにザ・クランベリーズの名曲「Zombie」のメロディーに乗せた、彼自身のチャントまで作られた。「He‘s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi」という歌声が、いまやヴィラ・パークとバーミンガムに響いている。一方、マンザンビ本人は当初、その栄誉にまったく気づいていなかった。「正直に言うと、ピッチでは何も聞こえませんでした」と、最近『Blick』に明かした。インスタグラムの動画を見て初めて知ったという。「それを聞いたときは、とてもうれしかったです」

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誰もがヨハン・マンザンビを絶賛：監督の辞任にまで影響した？

メディアでも「速く、技巧に優れ、賢く、優雅で、印象的で、完璧なバランスを備えている」と評されている。『BBC』は「世界のサッカー界で最も偉大な才能の一人」と称賛。『The Telegraph』は、マンザンビが移籍を断ったことがニューカッスルの元監督エディ・ハウの辞任に決定的な影響を及ぼしたのではないかとさえ推測した。

そして、最近同じく好調なジャクソンも、新たな攻撃のパートナーとの連係を絶賛している。「彼は素晴らしい選手です。まだ成長しています。試合を重ねるごとに良くなり、ゴールを決め、僕を助けてくれることを願っています。彼はさらに高いところまで行くでしょうし、けがなくプレーしてほしいですね」。ピッチ上での2人の相性は、完璧に見えるほどだ。先週のフェネルバフチェ・イスタンブール戦では、この新たな理想のコンビが圧巻の活躍を見せた。その陰で、長く欠場していた別の新加入選手のデビューは、ほとんど話題にならなかった。レオン・ゴレツカのことだ。

ウナイ・エメリ監督も、マンザンビを手放しで称賛している。ニューカッスル戦後、緻密なスペイン人指揮官は、この危険な攻撃力を持つ教え子について「彼の能力は非常に良い影響を与えている」と語った。さらに「サッカーIQ」に加えて、マンザンビの「フィジカルの強さ」も評価。それは「守備を助け、攻撃での競り合いを制する助けとなる」プレースタイルにとって「非常に重要」だと述べた。

ヨハン・マンザンビ：すでに関心を寄せるビッグクラブは？

そうした強みは、マンザンビがワールドカップとフライブルクですでに存分に証明していたものだ。昨季のブンデスリーガでは、10メートル以上の前進（116回）、シュートにつながったラン（13回）、獲得したファウル（78回）で、いずれも最多を記録した。欧州のエリートクラブがすでに注目しているとみられるのも不思議ではない。加入からわずか数週間で、早くも移籍の可能性が取り沙汰されている。

確度の低いうわさは、すでに数多くある。なかでも具体的な関心を寄せていると伝えられるのが、バルセロナだ。『Marca』によれば、スポーツディレクターのデコはすでにマンザンビに接触を図り、来夏の獲得の可能性を探っているという。メディアでは移籍金の目安として1億ユーロが挙げられている。数カ月前の移籍金、近年の移籍市場の急速な変化、そして2031年まで残る契約を考えれば、決して非現実的な額ではない。

マンザンビがこのまま急速に成長を続けるなら、早めに動くのは悪くない考えだろう。いずれにせよ、世界最高峰への道は開けているように見える。

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ヨハン・マンザンビ：プロとしての出場成績とスタッツ

クラブ／代表 出場試合数 得点 アシスト SCフライブルク 58 9 11 アストン・ヴィラ 6 3 3 スイス代表 20 7 3







