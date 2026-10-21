ヨハン・マンザンビが夏にアストン・ヴィラと契約した際、二つの記録が同時に塗り替えられた。プレミアリーグのクラブからブライスガウ地方へ、移籍金6000万ユーロとボーナスが支払われた。これによりマンザンビは、ヴィラにとって史上最高額の新加入選手となり、フライブルクにとっても史上最高額で移籍した選手となった。

その金額に見合う活躍は、SCフライブルクでの公式戦47試合7得点9アシストに加え、その少し前のワールドカップでも見せていた。現在21歳のマンザンビは、アメリカ、カナダ、メキシコで行われた本大会で、当初は途中出場ながら3得点2アシストを記録し、スイス代表の決勝トーナメント進出に大きく貢献した。それだけに、膝の打撲でスイス代表を欠場したことは痛手だった。コロンビアとの決勝トーナメント1回戦（PK戦で4-3）にも、前回王者アルゼンチンに敗れた準々決勝（延長戦の末に1-3）にも出場できなかった。

その負傷は結局、当初考えられていたよりも長引いた。マンザンビはシーズン開幕に間に合わず、追い打ちをかけるようにヴィラも開幕から大きくつまずいた。リーグ戦最初の3試合で得たのは、わずか1ポイント。終盤に途中出場して復帰を果たした試合でも、若きスターは新天地でのさらなる敗戦を間近で味わうことになった。オリヴァー・グラスナー率いるノッティンガム・フォレストに1-2で敗れたのだ。

その7日後、マンザンビの先発デビューがついに転機となった。攻撃力を備えた多才なMFはまず先制点を挙げ、ほどなくして、同じく不振に苦しむトッテナム・ホットスパーを相手に、かつてバイエルンに期限付き移籍していたニコラス・ジャクソンの2点目をアシスト。ヴィラは3-2で勝利し、勝利の立役者となったマンザンビのおかげでプレミアリーグ初勝利を祝った。

ヨハン・マンザンビ：すべてがまったく違う展開になっていたかもしれない

それ以来、現ヨーロッパリーグ王者の状況は大きく好転した。スイス代表として20試合に出場しているマンザンビが、さらに2得点2アシストを記録したことも、その一因だ。チャンピオンズリーグでフェネルバフチェ・イスタンブールに6-0で大勝した試合では、またしても傑出したプレーを披露。リーグ戦でニューカッスル・ユナイテッドに1-0で勝った試合では決勝点を決めた。よりによってニューカッスルを相手に、だ。すべてがまったく違う展開になっていた可能性があるからだ。

というのも、夏にはヴィラの新たな救世主がニューカッスルに加入する寸前だった。しかし、最後の段階で伝統あるヴィラがニューカッスルの計画を阻んだ。恒例のプレスリリースで、SCフライブルクの役員ヨッヘン・ザイアーは「本当に集中的な話し合いと交渉」があったと意味深に語っている。一つだけ苦い点がある。約2カ月前のヨーロッパリーグ決勝では、そのイングランドのクラブがマンザンビとフライブルクを2-0で破っていたのだ。

現在、公式戦6試合で6得点に関与し、瞬く間にファンの心をつかんだマンザンビにとっては、幸運な巡り合わせだった。ザ・クランベリーズの名曲「Zombie」のメロディーに乗せ、早くも彼のためのチャントまで作られた。「He‘s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi」。このところ、ヴィラ・パークやバーミンガムにはその歌声が響いている。ただ、マンザンビ本人は当初、自分に向けられたこの栄誉に気づいていなかった。「正直に言うと、ピッチでは何も聞こえなかった」と、最近ブリックに明かした。インスタグラムの動画を見て初めて知り、「それを聞いたときは、とてもうれしかった」と語っている。

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誰もがヨハン・マンザンビを絶賛：監督の辞任にまで影響した？

報道ではさらに、「速く、技巧に優れ、賢く、優雅で、印象的で、完璧なバランスを備えている」と評されている。BBC は「世界のサッカー界で最も優れた才能の一人」と称賛した。テレグラフは、マンザンビが加入を断ったことが、ニューカッスルの元監督エディ・ハウの辞任に決定的な影響を与えたのではないかとさえ推測している。

また、最近好調のジャクソンも、新たな攻撃のパートナーとの連係を絶賛した。「彼は素晴らしい選手だ。今も成長を続けている。試合を重ねるごとにさらに良くなり、ゴールを決め、僕を助けてくれることを願っている。彼はこれから大きく飛躍するだろうし、けがをせずにいてほしい」。ピッチ上での二人の相性は、完璧に見える。先週のフェネルバフチェ・イスタンブール戦で新たな夢のコンビが披露した圧巻のプレーの陰で、別の新加入選手がデビューまで長く欠場していたことは、ほとんど話題にならなかったほどだ。その選手とは、レオン・ゴレツカである。

ウナイ・エメリ監督もマンザンビを高く評価している。ニューカッスル戦後、細部までこだわるスペイン人指揮官は、相手にとって危険な存在となっている教え子について「彼はその能力で非常に良い影響を与えている」と語った。「サッカーの知性」に加え、マンザンビの「フィジカルの強さ」も称賛。それは「守備で我々を支え、攻撃での競り合いを制する助けとなるため」、彼のプレースタイルにとって「非常に重要」だと述べた。

ヨハン・マンザンビ：すでに関心を寄せる名門クラブは？

マンザンビはそうした強みを、ワールドカップとフライブルクですでに鮮やかに証明していた。さらに昨季のブンデスリーガでは、10メートル以上の前進（116回）、シュートにつながったラン（13回）、獲得したファウル（78回）のいずれでも1位に立った。欧州のエリートクラブがとっくにマンザンビに注目しているらしいのも不思議ではない。加入からわずか数週間で、早くも移籍の可能性が取り沙汰されている。

漠然とした噂はすでに数多いが、具体的な関心を寄せているとされる筆頭はFCバルセロナだ。マルカによると、スポーツディレクターのデコはすでにマンザンビへの接触を図り、来夏に獲得できる可能性を探っているという。報道では移籍金として1億ユーロの名が挙がっている。数カ月前の移籍金、近年の急速な移籍市場の変化、そして2031年まで残る契約を考えれば、決して非現実的な額ではない。

マンザンビがこのまま急速に成長を続けるなら、早めに動くのは悪い考えではないだろう。いずれにせよ、世界最高クラスへの道は開かれているように見える。

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ヨハン・マンザンビ：プロでの成績とスタッツ

クラブ／代表 出場 得点 アシスト SCフライブルク 58 9 11 アストン・ヴィラ 6 3 3 スイス 20 7 3







