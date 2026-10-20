『Sky』によると、ファビアン・ブレドロウがドイツ最多優勝クラブに売り込まれたという。両者の間では、すでに最初の接触があったとされる。

ブレドロウの契約は今季限りで満了するため、バイエルンは理論上、移籍金なしで獲得できる。ただし、一定の出場数に達すると契約が自動延長される条項があるという。必要な出場数は報じられていない。確かなのは、まだ始まったばかりの今季にすでに数試合に出場しており、今後も出場数が増えそうだということだ。

ブレドロウは負傷したデニス・ザイメンの代役として、ブンデスリーガ開幕からの4試合でゴールを守った。高い才能を持つザイメンが復帰した後も、直近ではチャンピオンズリーグに出場している。セバスティアン・ヘーネス監督は此前、ザイメンの負担を軽減し、時に傑出したパフォーマンスを見せたブレドロウに報いるため、出場機会を分け合う方針を発表していた。

一方、『Sky』によれば、この興味深い契約状況を受け、ほかにも複数のクラブがブレドロウに関心を寄せている。ブレドロウは2019年からシュトゥットガルトでゴールを守り、それ以前の数年間は第2GKを務めていた。そこには、バイエルンからのレンタル選手アレクサンダー・ニューベルの控えだった3年間も含まれる。「複数の問い合わせ」があるという。

なぜバイエルン・ミュンヘンは新たなGKを探しているのか？

さらに、31歳のブレドロウは、バイエルンが求めているとされる条件にも合う。クラブが探しているのは、ウルビヒを支えられる経験豊富なGKで、安価に獲得でき、足元にも一定の技術を持つ選手だ。足元の技術はブレドロウの大きな強みではないものの、ボールを足元に収めた際にも安心感を与える存在と評価されている。

バイエルンには、シュトゥットガルト出身のGKを獲得して成功した経験もある。2015年夏に加入したスヴェン・ウルライヒは、それまでシュトゥットガルトで不動の正GKを務めており、その獲得は大当たりとなった。マヌエル・ノイアーが出場できないときには、わずかな例外を除いて、ウルライヒが非常に頼もしい存在となった。その成功の歩みは、2020-21シーズンにハンブルガーSVへ移籍したことによる1年間の中断を挟み、現在まで続いている。ただし、来夏には現在38歳のウルライヒが現役を引退する可能性が高まっている。

マヌエル・ノイアーについても同様だ。40歳のベテランはここ数週間から数カ月にわたり、今季限りでGKグローブを置く可能性を何度も示唆してきた。ノイアーは今も正GKだが、ウルビヒに定期的に出場機会を譲り、移行を円滑に進めようとしている。

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バイエルン・ミュンヘン：ほかにどのGKが候補に挙がっているのか？

ただ、ブレドロウ以外にも、23歳のウルビヒを経験で支えられるGKは市場にいる。最近では、オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）、ベルント・レノ（フラム）、マルヴィン・シェーベ（ケルン）への関心が報じられていた。さらに『Sky』は10月初め、著名なGKのリストを明らかにした。バイエルンの本拠地ゼーベナー通りで検討対象になっているとされるのは、クーン・カステールス（アル・カーディシーヤ）、ケヴィン・トラップ（パリFC）、フレデリク・レノウ（ウニオン・ベルリン）、ルーカス・フラデツキー（モナコ）、ニック・ポープ（ニューカッスル・ユナイテッド）、フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）、ルイ・シルヴァ（スポルティング）だと、同局は伝えた。

このほか、フィン・ダーメンも興味深い選択肢となる。28歳のダーメンは、ドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップの初めての合宿に招集されており、来夏には移籍金なしで獲得できる見込みだ。ただ、アウクスブルクにも残留への望みは残されている。

ダーメンは先日、アウクスブルクが「最初に話をする相手」だと説明した。「お互いに相手の価値を分かっていますし、とても尊重し合っています。今後のキャリアにとって重要な決断なので、よく考えなければなりません」







