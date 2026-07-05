次々と辞任が相次ぐ……ワールドカップ敗退を受け、ベテラン監督が辞任

ポルトガル人監督のカルロス・キロシュ氏は、本日日曜日、ガーナ代表がコロンビアに0-1で敗れ2026年W杯32強戦で敗退したことを受け、代表監督を辞任すると発表した。

73歳のキロシュ氏はマンチェスター・ユナイテッドでアシスタントコーチを務めた経験があり、SNSで感動的な声明を発表。昨年4月の就任からわずか3か月での退任を決断した。在任中、彼はチームをワールドカップのノックアウトステージへ導いた。

彼は声明でこう述べた。「サッカーは人生と同じで、勝つか学ぶかのどちらかだ。短い期間だったが、成果には誇りを持っている。だが、もっと上を望む人にとっては物足りないだろう」。

さらに彼はこう続けた。「高いレベルに到達することは目的ではなく、より大きな野心への始まりでなければならない。『ブラック・スターズ』の未来はピッチだけでなく、その外側でもつくられる。ガーナの卓越した才能を育む最良の環境を整えることから始めなければならない」。

キロシュ監督はガーナサッカー協会会長と理事会に「祖国と『ブラック・スターズ』に奉仕できたことは大きな名誉でした」と感謝を表明。選手とスタッフにも「勇気と献身」に謝意を伝えた。

サポーターには「完全な満足を得たとは言えないが、ガーナの旗を高く掲げ、世界最大の舞台で『ブラック・スターズ』の尊厳を取り戻せたことを誇りに思う」と語った。

グループリーグでは初戦でパナマを1-0で破るなど健闘したが、決勝トーナメント1回戦でコロンビアに敗れ、大会を去った。