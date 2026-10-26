そもそも、そうなると信じるには相当な想像力が必要だった。ニコ・コバチは、当時から薄々察せられた通り、そして今では明らかなように、でたらめを言っていたのだ。昨年1月、ボルシア・ドルトムントの指揮官はサリフ・エズジャンについて質問を受けた。BVBでの4シーズン目を迎えていたエズジャンの出場は、ウィンターブレイクまでに計21分、短時間の出場がわずか4回だった。

コバチはエズジャンを、チーム内で「出場機会があまりにも少なかった」選手の一人に挙げ、その理由をドルトムントの中盤における競争の激しさに求めた。守備的MFのエズジャンにとって、それは新しい状況ではなかった。前シーズンも、途中からVfLヴォルフスブルクへ期限付き移籍していた時期を含め、出場機会はほとんどなかった。

それでもコバチは9カ月余り前、周囲を驚かせることに、エズジャンについて「今後はシーズン前半よりもはるかに多くの出場時間を得るだろうと想像できるし、そう思っている」と語った。しかし、その言葉に行動は伴わなかった。エズジャンを取り巻く競争環境も変わっていなかったのだ。結局、後半戦に与えられた53分はそれまでの2倍以上だったが、コバチの発言を聞いた選手本人が望んだものではなかったはずだ。

そのため、2022年に結んだ好条件の4年契約が満了すれば、エズジャンとBVBが別々の道を歩むことは、以前から公然の秘密だった。そして28歳のエズジャンは、ここ数年の出場機会の極端な少なさを考えれば、かなり恵まれた形で次の行き先を見つけたと言える。

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サリフ・エズジャンのベシクタシュとの契約はいつまで？

エズジャンは7月初め、イスタンブールのベシクタシュと2029年までの契約を結んだ。それ以前から、2025/26シーズンの出場時間がわずか74分だったにもかかわらず、トルコ代表のワールドカップメンバーに入ったことには驚きの声が上がっていた。本大会では2試合に出場し、グループステージ第3戦のアメリカ戦では、3-2の勝利にフル出場した。

だが、ケルン生まれのエズジャンがトルコで得ている評価は、近年その存在感が目に見えて薄れていたドイツでのものとはまったく違う。ボスポラス海峡の街では、2年前にチャンピオンズリーグ決勝へ進んだクラブから加入した新戦力として、エズジャンは歓迎された。

多くの新加入選手と同じように、エズジャンも空港の国際線ターミナルで恒例の歓迎セレモニーを受けた。大勢のクラブ関係者や警備員、ボディーガードに付き添われて建物内を通り抜けると、多くのベシクタシュファンが出迎えた。エズジャンはマフラーを掲げてカメラに向かってポーズを取り、クラブおなじみの鷲のジェスチャーを披露し、サポーターの歌声を促した。

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サリフ・エズジャン、ベシクタシュですぐにレギュラーに定着

「この日を心待ちにしていました。ベシクタシュの一員になれたことを、とても誇りに思います」とエズジャンは当時語った。「ピッチに立つのが楽しみです。僕たちはクラブのために戦います。優勝し、チャンピオンズリーグ出場権を獲得したいです」

ただ、前シーズン4位だったチームの今季のスタートは、リーグ戦8試合で5勝、勝ち点15と、順位相応のものにとどまっている。この節を迎える前の時点で、前回王者ガラタサライとは勝ち点4差。もう一つの同じ街のライバル、フェネルバフチェもベシクタシュをわずか勝ち点1上回っている。ベシクタシュは月曜午後、バシャクシェヒルをホームに迎え、同じ街のチーム同士で対戦する。

一方、エズジャン自身はイスタンブールでの滑り出しを特に前向きに捉えているはずだ。BVBでのわずかな出場時間を振り返れば、なおさらだ。すでに公式戦17試合に出場し、うち15試合で先発。10試合では90分間プレーしている。

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サリフ・エズジャン、BVBでの2年間のほぼ2倍の出場時間に

これまでにプレーした1311分は、直近2年間にドルトムントで記録した出場時間のほぼ2倍に当たる。それだけではない。スュペル・リグの全8試合に先発した選手は、エズジャンとGKアレクサンダー・ニューベルの2人だけだ。ボローニャFCから来た新監督ヴィンチェンツォ・イタリアーノの下で、エズジャンより出場時間が長いのは、このドイツ代表GKだけである。さらに、ネーションズリーグではトルコ代表として4試合に出場し、そのうち3試合に先発した。

長らく経験していなかったこの出場量を受け、トルコでもエズジャンがこれほど頻繁に起用されること、そして何より、ここまでのプレー内容の良さに驚きの声が上がっている。イタリアーノ監督の下では、主将オルクン・キョクチュ、ジュニオール・オライタンとともに、ほぼ毎試合出場する中盤のトリオに定着した。

エズジャンは複数の試合で、以前から知られていた持ち味を発揮した。高い献身性、球際での激しさ、豊富な運動量だ。「常に努力しています。出場時間が短くても長くても、休むことはありません」とエズジャンは、ベシクタシュで一変した自身の立場について語った。「まだいい年齢ですし、学ぶべきこともたくさんあります。だからこそ、監督たちの話をしっかり聞いています。それが僕に大きな影響を与えています」

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サリフ・エズジャン、約5年間ゴールなし

首都の名門クラブは今季の公式戦最初の12試合で10勝を挙げたものの、最近は勢いがやや落ちている。直近5試合では2敗2分け。とりわけ、ベシクタシュより上位にいる2チーム、驚きの昇格組アメドSK（現在2位！）とトラブゾンスポルに敗れたことは痛かった。

ヨーロッパリーグでは、イタリアーノ監督がエズジャンに一息つかせるため、直近で初めて先発メンバーから外した。しかし、直近のクリスタル・パレス戦では、その狙いは実らなかった。ファビオ・ミレッティの負傷により、39分に早くもエズジャンを投入する必要が生じたのだ。

エズジャンが試合に入るまでに時間はかからなかった。わずか7分後には、クォーターバックを思わせる見事なロングボールで、ウィルフレッド・エンディディの先制点をアシストした。個人的な面で残るのは、BVBでの96試合でも手にできなかった自身のゴールだろう。この得点から遠ざかっていることは、現在のエズジャンに数少ない課題の一つと言えそうだ。クラブで最後に得点したのは、2021年12月4日、1.FCケルンの選手としてビーレフェルダー・アルムで決めたゴールだった。

サリフ・エズジャンのBVBでの成績