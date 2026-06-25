Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

翻訳者：

欠場が響き、アル・ナシリはワールドカップでまた記録を逃した。

ユセフ・エン・ネシリ
G. Yassine
モロッコ 対 ハイチ
モロッコ
ハイチ
ワールドカップ
未定 対 モロッコ
モロッコ
ハイチ
アメリカ
メキシコ

モロッコのスター選手は、チームメイトの不在をチャンスと捉え、その記録を塗り替えた。

元モロッコ代表のユースフ・アル・ナシリは、ワールドカップの代表メンバーから外れ、大会記録更新の機会を逃した。

モロッコ代表のワヒビ監督は29歳のナシリをメンバーから外し、他の攻撃陣を優先した。昨シーズン後半、サウジアラビアのアル・イッティハドでプレーしたナシリは精彩を欠いていた。

昨年1月、ベンゼマの移籍補強としてアル・イッティハドに加わったが、期待通りの活躍はできなかった。

さらにナシリは、ワールドカップ最年少得点記録も失った。統計サイト「Stats Foot」によると、木曜日のハイチ戦で得点した20歳213日のジャシム・ヤシンが新記録保持者となった。

ヤシンのゴールはグループC第3節で生まれた。

ナシリは2018年W杯スペイン戦で21歳24日に代表初得点を挙げていた。

さらにナシリは、モロッコ代表として主要大会（W杯・アフリカネイションズカップ）最多出場記録も更新された。彼の出場は30試合で止まったが、ハイチ戦に出場したアシュラフ・ハキミは31試合に達し、新記録を作った。

さらに、モロッコ代表のワールドカップ通算最多得点（3ゴール）の座も危うい。イスメール・サイバリが今大会3試合で3得点を挙げ、ナシリと並んだためだ。

バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されるアイントホーフェンのスターは、グループ6首位との第2戦で得点を挙げればこの記録を更新できる。

広告