欠場が響き、アル・ナシリはワールドカップでまた記録を逃した。

元モロッコ代表のユースフ・アル・ナシリは、ワールドカップの代表メンバーから外れ、大会記録更新の機会を逃した。

モロッコ代表のワヒビ監督は29歳のナシリをメンバーから外し、他の攻撃陣を優先した。昨シーズン後半、サウジアラビアのアル・イッティハドでプレーしたナシリは精彩を欠いていた。

昨年1月、ベンゼマの移籍補強としてアル・イッティハドに加わったが、期待通りの活躍はできなかった。

さらにナシリは、ワールドカップ最年少得点記録も失った。統計サイト「Stats Foot」によると、木曜日のハイチ戦で得点した20歳213日のジャシム・ヤシンが新記録保持者となった。

ヤシンのゴールはグループC第3節で生まれた。

ナシリは2018年W杯スペイン戦で21歳24日に代表初得点を挙げていた。

さらにナシリは、モロッコ代表として主要大会（W杯・アフリカネイションズカップ）最多出場記録も更新された。彼の出場は30試合で止まったが、ハイチ戦に出場したアシュラフ・ハキミは31試合に達し、新記録を作った。

さらに、モロッコ代表のワールドカップ通算最多得点（3ゴール）の座も危うい。イスメール・サイバリが今大会3試合で3得点を挙げ、ナシリと並んだためだ。

バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されるアイントホーフェンのスターは、グループ6首位との第2戦で得点を挙げればこの記録を更新できる。