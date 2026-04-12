欠場が疑問を呼んでいる…レアル戦に向けたバイエルンのスター選手の最新状況

バイエルン・ミュンヘンのスター選手が、来週水曜日にアリアンツ・アレーナで行われるレアル・マドリード戦を目前に控え、懸念を招いている。

両チームは先週ベルナベウで対戦し、バイエルンが2-1で先勝した。

土曜のリーグ戦では、膝を痛めたドイツ代表FWニャブリを欠きながら5－0でザンクト・パウリを破った。

このため、ファンは第2戦への出場を懸念している。

関連記事：逆転劇…パリ・サンジェルマン戦を控えたリヴァプールの経営陣は火遊びをしている

関連記事：フリックがシメオネの傲慢さを暴く…アトレティコ、チャンピオンズリーグの夢と惨憺たるシーズンの悪夢の間で

関連記事：ダービーのシナリオとレアルの不振…バルセロナがリーガ優勝へ静かに糸を紡ぐ

試合後、スポーツディレクターのマックス・エーベルは「長距離移動と2度のフライトを避けるため、ハンブルク遠征への帯同は見送った。出場は難しいと判断した」と説明した。

エーベル氏は「水曜日には復帰できる見込みだ」と楽観的な見通しを示した。

なお、ジャナブリはレアル・マドリードとの第1戦に先発し、ルイス・ディアスの先制点をアシスト。2点目はハリー・ケイン、レアルはキリアン・エムバペが1点を返した。

関連記事：モロッコかフランスか？アユーブ・ブアディが迷う理由

関連記事：ハキミの騒動とリビアのスター問題…リヴァプール対PSG戦の「二流」ワールドカップ審判