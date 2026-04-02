欠かせない2つの移籍…レアル・マドリードが夏の補強の優先順位を決定

スペインの報道によると、レアル・マドリードのフロントは、今夏の移籍市場でチームを補強するための優先事項を明確に定めた。

マドリードの新聞『AS』によると、レアル・マドリードは現在、今シーズン終了前に最終決定を下すべく、獲得候補となる選手たちのリストを検討している。

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しかし、レアル・マドリードはワールドカップも注視しており、大会で現れるかもしれないサプライズや傑出した才能を探している。

『AS』紙はさらに、レアル・マドリードが夏の補強の最優先事項として2つのターゲットを定めており、主にセンターバックとミッドフィルダーの獲得を目指していると報じた。

同紙によると、レアル・マドリードは、ピッチ上でビジョンとリーダーシップを発揮できるミッドフィルダーに加え、特に今シーズンの守備力の低下を踏まえ、バックラインを強化するための優れた資質を持つセンターバックを探している。