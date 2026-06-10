ブラジル女子代表の試合で、選手4人とスタッフ4人が退場した。フォルタレザでのアメリカとの親善試合が乱闘に発展したためだ。

試合は後半、DFイザベラ・シャガスのオウンゴールで米国が1－0で勝った。

ブラジルは9人で試合を終え、スペイン人主審パウラ・セボヤダ・ロペス氏ともみ合いとなり、機動隊が介入。さらに監督、アシスタントコーチ3人、スタッフ数人も退場した。

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ブラジルのアーサー・エリアス監督は前半にスタッフユニフォームの色重複で、77分にはボールを蹴り飛ばして2枚目のイエローカードを受けた。ロイターによると、ロペス主審はスタッフ数名も退場させた。

ロスタイムにはピア・ザニラートがエミリー・ソネットを押し、2枚目のイエローカードを受けた。直後、タルシアーニがソフィア・ウィルソンに肘打ちし、即座にレッドカード。

試合終了後に抗議したFWケロリンと、審判を嘲笑したルドミラも退場となった。

試合後、米国代表のエマ・ヘイズ監督は「ブラジルには大きな敬意を抱いている。決して忘れることのない経験だった」と語った。

ブラジルは土曜に米国を2-1で下し、ホームでの第1戦を制した。来年は女子W杯の開催国となる。

米国代表MFリンジー・ヒップスは「ワールドカップの決勝がこのような展開にならないことを願っている」と語った。