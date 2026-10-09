ノルウェー1部のSKブラン・ベルゲンを退団してから約6週間、ラビ・マトンドは無所属の状態が続いていたが、新天地が決まった。ウェールズ出身の26歳ウインガーは来夏までの契約を結び、ハイバーニアン・エディンバラに加入したと、クラブが木曜日に発表した。ハイブスは現在、スコットランドリーグで12チーム中10位につけている。

「ラビをハイバーニアンFCに迎え入れられて非常にうれしい」と、指揮官のマリンク・レーデイクは語った。「ラビはサイドでのスピード、推進力、得点の脅威をもたらしてくれる。さらに、その前向きな人柄でロッカールームにも好影響を与えてくれる」

スピード、推進力、得点力――そのすべてを、かつてシャルケ04もマトンドに期待していた。2019年1月、ケーニヒスブラウエンは当時18歳だった同選手の獲得に900万ユーロを投じ、マンチェスター・シティには5000万ユーロの買い戻し条項が確保された。

ラビ・マトンドは機内で騒動を起こした

当時のマトンドは、イングランドの強豪クラブが抱える最大級の逸材の一人と見なされていたが、ジョゼップ・グアルディオラ監督の下では出場機会を得られなかった。「私たちは基本的に若い選手を信じている」と、グアルディオラは別れ際に語っていた。「必要な忍耐を持てるなら残ることができる。だが、我慢できないのであれば、出ていくしかない」。シャルケでは加入から数日後にデビューを果たしたものの、期待されたインパクトは残せず、そのシーズン残りでも数試合に出場しながら、得点やアシストは記録できなかった。

マトンドが見出しを飾ったのは、シーズン終了後のことだった。それも好ましくない出来事によってだ。ポルトガルのファロからブリストルへ向かうフライトで、複数の報道によれば、マトンドは離陸時にシートベルトの着用を拒否したという。その後、客室乗務員を「ふしだらな女」と侮辱したとされている。着陸後、マトンドは3人の警察官に連行され、事情を聴かれた。本人はこの आरोपを否定している。

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ラビ・マトンドはBVBのユニフォーム姿を撮影された

その翌シーズン、マトンドはシャルケで21試合に出場し、少なくとも2ゴールを記録した。だが、より強く記憶に残ったのは、宿敵ボルシア・ドルトムントのジェイドン・サンチョのユニフォームを着てトレーニングする姿を収めた1枚の写真だった。案の定、この写真はシャルケファンの怒りを招いた。「あんな軽率な行動を私はどう思っているのか、ラビ・マトンドには電話でこれ以上ないほどはっきり伝えた」と、当時スポーツ担当取締役を務めていたヨッヘン・シュナイダーは語った。

これに対しマトンドは、「そのユニフォームを着たのはドルトムントだからではなく、ジェイドン・サンチョだからだ。ジェイドンは親友の一人で、今でも定期的に連絡を取り合っている」と説明した。サンチョとマトンドはかつてシティの下部組織でともにプレーしており、マトンドはシャルケ移籍によって、BVBで大成功を収めていた友人の後を追おうとしていた。

ラビ・マトンドのブラン・ベルゲンでの出場はわずか30分だった

2020-21シーズン前半戦でも、マトンドはシャルケでなお3試合に出場した。その後、イングランドのストーク・シティ、ベルギーのセルクル・ブルージュへの2度のレンタル移籍を経て、2022年夏に契約満了の1年前というタイミングで300万ユーロでグラスゴー・レンジャーズへ移籍した。だが、長引く負傷問題もあって、スコットランドの名門では控え選手の立場を脱することができず、途中でドイツのハノーファー96へレンタルで復帰した時期もあった。

今年初め、レンジャーズは移籍金なしでマトンドを放出。その後、ベルゲンでは出場時間わずか30分の不本意な短い期間を過ごし、無所属を経て、今回ハイブスへ加入することになった。