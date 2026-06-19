イランサッカー協会は、2026年ワールドカップに参加する代表団に課された「制限」に抗議し、国際サッカー連盟（FIFA）に正式に苦情を申し立てる方針を示した。同協会は、これらの措置がチームの準備に支障をきたし、代表チーム間の公平性を損なうとしている。

この申し立ては、日曜にロサンゼルスのソフィー・スタジアムで行われるグループステージ第2戦ベルギー戦を前にしてのものだ。

イラン代表は先週火曜日のグループ7初戦でニュージーランドと2－2で引き分けた。最終戦は来週土曜、エジプトと対戦する。

不満は絶えない。

イラン代表は大会前から不満を表明。米国当局が一部メンバーのビザ発給を拒否したほか、移動手段の手配でもトラブルが再三発生していた。

関係者は「開幕戦（2－2の引き分け）の1日前に入国が許可され、試合直後にロサンゼルスを出てメキシコ・ティフアナの本拠地へ戻った」と説明した。

フランスのスポーツ紙『レキップ』によると、関係者は「全代表チームの公平な準備条件に反する」と指摘し、選手たちの技術的・身体的な準備に支障をきたす恐れがあると語った。

イランサッカー連盟はFIFAに正式抗議し、代表チームの移動制限に反対した。

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これは、ニュージーランド戦後にアミール・ガラー・ヌーイ監督が「自国代表はワールドカップ出場国の中で最も不当な扱いを受けている」と語ったことを受けたもの。

中東情勢の混乱を受け、米国ではなくメキシコ・ティフアナを拠点とすることを余儀なくされた。

当初の計画では、試合2日前に開催都市へ入り、試合翌日に離れる予定だった。

しかし当局は計画通り入国を許可せず、試合前夜にロサンゼルスへ入国、試合直後に退去を命じられた。

イラン側は、現地時間日曜正午のベルギー戦に備え、金曜日からの入国を要請したが認められなかった。

しかし要請は却下され、イランサッカー連盟はFIFAに正式に苦情を申し立てた。これにより、大会開始以来「チーム・ミリ」を悩ませる危機は新たな局面に入った。