横浜F・マリノス対ガンバ大阪など2020シーズンの開幕節の注目試合を勝敗予想/『DAZN toto CHALLENGE』明治安田J1 第1節

明治安田生命Jリーグを全試合独占配信を行うスポーツチャンネル「DAZN」がスポーツくじ「toto」とコラボレーションし、2019シーズンからスタートした『DAZN toto CHALLENGE』。2020シーズンも両者がチームアップして同企画を実現した。

2020シーズンの開幕節からは、以下の5試合が注目試合としてピックアップされている。

2020年2月22日(土)

・川崎フロンターレ vs サガン鳥栖(等々力陸上競技場 )

2020年2月23日(日)

・清水エスパルス vs FC東京(IAIスタジアム日本平 )

・横浜F・マリノス vs ガンバ大阪(日産スタジアム)

・サンフレッチェ広島 vs 鹿島アントラーズ(エディオンスタジアム広島)

・ヴィッセル神戸 vs 横浜FC(ノエビアスタジアム神戸)

現在、DAZNの公式YouTubeチャンネルではtotoの勝敗予想に役立つプログラムが配信中だ。

【『DAZN toto CHALLENGE』とは 】

DAZNが明治安田生命J1リーグの各節の注目試合として挙げた5試合に対して、ハイライト映像と過去のデータを活用して勝敗予想を行うプログラム。

※あくまでデータに基づいた予想となります。