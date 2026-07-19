極秘計画：ヴィニシウスが契約延長を拒否した場合、レアル・マドリードの報復策とは？

ヴィニシウス・ジュニオールの契約延長問題は、レアル・マドリードにとって最もデリケートな課題だ。彼の決断は、マイケル・オレシーの獲得など補強戦略全体に影響する。

スペイン紙「スポルト」によると、数か月間停滞していた交渉は、今後数週間以内に選手と代理人と行う決定的な会談へ向け動き出す見込みだ。

交渉が不調に終わった場合、今夏の退団も含まれるあらゆるシナリオが検討されている。本人は残留を望んでいるが、状況が複雑化しているだけに可能性は残る。

バイエルン・ミュンヘンのFWマイケル・ウレシーはサンティアゴ・ベルナベウで高く評価されているが、彼の移籍はヴィニシウスの決定と密接に結びついている。クラブはバイエルンとウレシーとの会談結果を待っており、慎重姿勢を保っている。

オリシが残留を希望すればマドリードは動かない。だがフィニシウスが移籍すれば状況は変わる。左翼の穴だけでなく移籍金も入るため、補強の選択肢が広がる。

その資金はウリスの獲得や中盤・守備の補強に回され、移籍戦略の再構築につながる。

双方とも残留を希望しているが、クラブは最悪のケースも想定している。ヴィニシウスが契約延長を拒みながら退団も拒否した場合、契約満了で無償放出となり、経営陣の選択肢は大きく狭まる。

この数週間の判断が、クラブが現状を維持するか、移籍戦略を再構築するかを左右する。