「極めて重傷」…イングランド代表のスター選手がメキシコ戦後に病院へ搬送された。

イングランド代表のジョーダン・ヘンダーソンは、日曜日の2026年W杯ラウンド16メキシコ戦（3-2）の勝利を祝う際、手首を重傷を負い、アステカ・スタジアムの広告看板から転落して担架で病院へ運ばれた。

試合後の会見でドイツ人監督トーマス・トゥヘルは「状況は良くない。ジョーダンが転倒し、手首を負傷した。非常に深刻な怪我のようだ」と語った。

痛ましい転倒

試合終了直後、選手たちがゴール裏のサポーターと「ワンダーウォール」を歌いながら勝利を祝っていた際、ダン・バーンが広告看板を飛び越えた直後にヘンダーソンも飛び越えようとして転倒した。

テレビのリプレイにはその恐ろしい転倒の瞬間が映し出され、医療チームが直ちに駆けつけた。選手たちは負傷したチームメイトの周りに安全の輪を作った。

チームメイトは酸素マスクを着けたストレッチャーでロッカールームへ運ばれるヘンダーソンを心配そうに見守った。

キャプテンのハリー・ケインは「ジョーダン・ヘンダーソンが倒れた。大丈夫だと思う」と語ったが、トゥヘル監督のコメントで状況の深刻さが明らかになった。

2件目の負傷

この夜を台無しにしたのはヘンダーソンの負傷だけではなかった。メキシコのFWサンティ・ヒメネスもロスタイムに重傷を負い、担架でピッチを去り、病院へ搬送された。

メキシコ代表のハビエル・アギレ監督は「サンティは現在病院で検査を受けている」と語り、61分に途中出場したミラン所属のFWの負傷が深刻であることを示唆した。