ボルシア・ドルトムントのスポーツディレクターを務めるオーレ・ブックは、現行の移籍市場でフェリックス・ヌメチャが退団する可能性は極めて低いとみている。ヌメチャは現在、ニューカッスル・ユナイテッドの獲得候補に挙がっているとされるが、ブックは移籍実現には至らないと考えている。「移籍は極めて起こりにくいと思う。もちろん理論上は天文学的な金額が提示される可能性は常にあるが、フェリックス・ヌメチャについては、この夏に関してはかなり確実にそれを除外できる」と、ブックはドルトムントのトレーニングで報道陣に語った。

ヌメチャは昨季のパフォーマンスに加え、直近のワールドカップ2試合でも印象を残し、ビッグクラブの関心を集めていた。レアル・マドリーとも一時的に関連づけられていたが、その関心が具体化することはなかった。現在のニューカッスル・ユナイテッドは、サンドロ・トナーリの退団とブルーノ・ギマランイスのアーセナル移籍が迫っていることを受けて、中盤中央の補強を模索しているという。その中で、ヌメチャはマグパイズの本命候補とされている。

報道によると、ヌメチャの契約には契約解除条項が含まれているが、これは来夏から有効になるものだという。その場合、8000万ユーロでクラブを離れることが可能とされる。レアルの関心がまだ存在していた可能性があった頃には、ドルトムントの最低ラインは1億2000万ユーロと伝えられていたが、今ではオーレ・ブックが退団の可能性をほぼ完全に否定している。

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フェリックス・ヌメチャは2023年、3000万ユーロでヴォルフスブルクからボルシアに加入した。序盤は苦戦し、負傷の影響もあったが、ニコ・コバチ監督の下で守備的MFの主力として地位を確立した。そのポジションでは、来季もドルトムントでジョーブ・ベリンガムと並んで重要な戦力と見なされている。昨季は公式戦42試合に出場し、5得点3アシストを記録した。