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森保一監督がパラグアイ戦の敗北を受け、日本代表指揮官としての8年間に幕を下ろした。58歳の同監督は通算114試合を指揮。日本が歩みを重ね、いつかワールドカップで優勝することへの願いを語った。

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森保監督、日本代表での8年間に幕

森保一監督が、日本代表を率いた8年間に幕を下ろした。58歳の同監督は火曜日に最後の試合を指揮し、日本は パラグアイに1-2で惜敗した 。

森保監督は当初、2月のアジアカップ終了までを予定した契約延長に署名していた。しかし、大会が予想外にも2027年12月まで延期されたことで、今週正式に指揮官としての任期を終えた。この退任により、日本サッカーの一時代が幕を閉じる。森保監督は2018年ワールドカップ後の就任以来、114試合を指揮した。

ワールドカップ制覇を夢見て

突然の退任にもかかわらず、森保監督は代表チームの将来を楽観視している。自身が築いた土台が、今後、日本を世界の頂点へと導くことを願っている。

「世界一のチームになるためには、日本が今ある強さをさらに積み重ねていくことが鍵だと思います」と森保監督は日本テレビに語った。「選手たちには成長し、進歩し続けてほしいです」

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「サポーターとして、日本代表が世界王者に向けて次の一歩を踏み出す姿を見守り、応援したいです。素晴らしい選手やスタッフに恵まれ、皆さんとともにとても幸せな時間を過ごすことができました」

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忘れられない勝利と悔しい敗退

森保監督は長い在任期間中、日本を数々の目を引く勝利に導いた。2022年ワールドカップではグループステージでスペインとドイツを破る快挙を成し遂げたが、決勝トーナメント1回戦ではクロアチアにPK戦の末に敗れた。

2026年大会に向けた準備期間には、イングランドとブラジルを相手に歴史的な節目となる勝利も収めた。しかし、主要大会の本大会では新たな記録を打ち立てられないことも多く、特に2019年アジアカップ決勝ではカタールに敗れた。

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近年の大会も日本代表にとって失意の結果に終わった。2023年アジアカップでは準々決勝で敗退し、今年のワールドカップでは決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れた。これにより、日本は世界の舞台でいまだベスト16を超えられていない。

大岩監督が昇格へ

森保監督の退任を受け、現在U-23代表を率いる大岩剛監督が日本代表の指揮を執る。大岩監督は、新たな歴史を切り開き、ついに国際サッカーの上位へ進出しようとするチームを引き継ぐ。