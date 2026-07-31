バルセロナのハンジ・フリック監督は、エジプト出身の若きストライカー、ハムザ・アブドゥルカリムのプレーを称賛し、彼を「謙虚」で「素晴らしい人間性」の持ち主と評した。イングランドのバーミンガム・シティとの引き分けの試合で2ゴールの活躍を見せた18歳のこの選手について、フリックは純粋なストライカーに求められる資質を備えていると強調した。

フリックは、2－2の引き分けに終わり、その後PK戦でブラウグラナが敗れた試合の後に開かれた記者会見で次のように語った。「ハムザは非常に謙虚で、素晴らしい人間性を持っている。彼は常に自分のベストを尽くそうとしており、大きな可能性を秘めている」

これこそが純粋なストライカーに求めるものだ

ドイツ人指揮官はこう付け加えた。「ストライカーとして、ペナルティエリア内のああした局面に姿を現さなければならない。彼は今日、そこにいた。これこそが純粋なストライカーに求めるものだ」。これは、試合でバルセロナの2ゴールを決めたエジプト人選手のプレーに対する全面的な満足を明確に示すものだ。

フリックの発言は、純粋なストライカーのポジションを巡る争いにおけるハムザの立場を強めるものとなる。特に、カタルーニャのクラブが現在の夏の移籍市場で新たなストライカーの獲得を目指している状況においてはなおさらだ。

フリックは新たな補強についての言及を避ける

別のストライカーがチームに加わる可能性について問われると、フリックは現在の陣容にいない選手について語ることを避け、こう述べた。「我々は今あるもの、現在在籍している選手だけに集中しており、それ以外のことはない。私は夢を見ているわけではない」

ドイツ人指揮官は、チームの成長は日々の取り組みにかかっていると強調し、こう付け加えた。「今シーズンには大きな目標があるが、すべては我々が毎日どのように取り組むかにかかっている。最も重要なのは選手たちの努力、メンタリティー、そしてチームのダイナミクスだ。最終的に最も大切なのはチームだ」

若手選手のプレーへの満足

フリックは、チームが試合の一部の時間帯、特に前半に苦しんだことを認め、こう説明した。「ボールポゼッションを欠き、いくつかのミスも犯した。しかし私は満足している。全体的な感触は良く、コーチングスタッフ全員が若手選手のプレーに満足している」

そして、格上の相手を前にしたBチームと若手の選手たちの対応を特に称賛し、こう語った。「最も重要なのは、彼らが自らの質を示したことであり、私はそれを本当に高く評価している。彼らと共に働き、このような試合で、このような闘争心をもって彼らの反応を見守ることは、私にとって喜びだ」

アデイェミを称賛、ラッシュフォードへの評価

フリックは、バルセロナの選手として初めて出場時間を得た夏の新加入選手カリム・アデイェミについても語り、こう述べた。「彼には示すべき大きな可能性がある。まだ改善が必要な部分もあるが、彼は我々と長く練習していないし、高い質を備えている。彼がピッチにいる姿を見られるのは良いことで、彼が多くのものをもたらしてくれると確信している」

最後に、マンチェスター・ユナイテッドからレンタルで加入していたマーカス・ラッシュフォードの退団と、アンソニー・ゴードンの加入について触れ、ラッシュフォードと働けたことへの大きな感謝を表した。「彼の状況は簡単ではなかったし、時にレンタル移籍が完全移籍に移行しないこともある。彼がいなくなるのは寂しいが、我々はそれを受け入れなければならない。ゴードンがやって来た。彼はバルセロナでプレーすることに非常に意欲的で、素晴らしいプレーを見せている」

フェラン・トーレスに関しては、こう語った。「私はワールドカップの期間中に彼と話した。しかし今、彼は休暇中だ。彼は我々にとって重要な選手だ」。これは、来シーズンの構想におけるこのスペイン人ウインガーの重要性を示すものだ。