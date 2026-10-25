「来週はバイエルンと対戦する！」ニコ・シュロッターベックがデア・クラシカーを前に警告

シュロッターベックがBVBの守備陣を支え、無失点勝利に貢献
ニコ・シュロッターベックが守備で際立ったパフォーマンスを披露し、ボルシア・ドルトムントはジグナル・イドゥナ・パルクでアイントラハト・フランクフルトに1-0で勝利した。シュロッターベックはヴァルデマール・アントン、ラミ・ベンセバイニ、リエルソンとともに、後半のフランクフルトをシュート0本に抑えた。
これでBVBは、今季ブンデスリーガ7試合で5度目の無失点を記録した。
この勝利により、ドルトムントはブンデスリーガの首位に浮上した。
シュロッターベック、最終ラインの連係とバイアーの見事なプレーを称賛
『スカイ』の取材に対し、シュロッターベックは守備陣が後半を圧倒したことに誇りを示した。「とても楽しかった。前半は何度かチャンスを与えたが、後半はまったく与えなかった」と語った。
「これで7試合中5試合を無失点に抑えた……。最終ラインの4人は本当にうまく連係できている」
Related Topics
「マクシは自分の実力を示した。ファーサイドの隅を狙うあのシュートは彼の得意技だ。ノア［アトゥボル］は好セーブを見せていたが……あれは止められなかった」とシュロッターベックは付け加えた。
シュロッターベック、ブレーメンとのカップ戦とバイエルン戦を見据える
シュロッターベックは、チームがまだ成長途上にある一方、カップ戦とリーグ戦の双方で高い目標を掲げていると強調した。「僕たちはまだ完璧ではないが、チームとして前進している」とセンターバックは語った。
「来週はバイエルンとのアウェー戦だ。そこで良い試合をしたい」
「その前にブレーメンと対戦する……。タイトル獲得への最短ルートは国内カップ戦だ」とチームメイトに語った。
ドルトムントの守備陣、重要な試練へ
7試合で5度の無失点を記録したドルトムントの守備は、重要な1週間で真価を問われる。
BVBはDFBポカールでヴェルダー・ブレーメンをホームに迎えた後、アリアンツ・アレーナに乗り込み、バイエルン・ミュンヘンと対戦する。
シュロッターベックは引き続きコヴァチ監督の守備戦略の中心を担う。