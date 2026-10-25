「来週はバイエルンと対戦する！」ニコ・シュロッターベックがデア・クラシカーを前に警告

共有 GOALをGoogleでフォロー

ドルトムントのDFニコ・シュロッターベックは、フランクフルト戦でブンデスリーガ直近7試合で5度目の無失点を達成したことを受け、チームの守備陣の安定感を称えた。ドイツ代表の同選手は、バイエルン・ミュンヘン戦を前にドルトムントが急速に進歩していると強調した。

広告

シュロッターベックがBVBの守備陣を支え、無失点勝利に貢献

ニコ・シュロッターベックが守備で際立ったパフォーマンスを披露し、ボルシア・ドルトムントはジグナル・イドゥナ・パルクでアイントラハト・フランクフルトに1-0で勝利した。シュロッターベックはヴァルデマール・アントン、ラミ・ベンセバイニ、リエルソンとともに、後半のフランクフルトをシュート0本に抑えた。

これでBVBは、今季ブンデスリーガ7試合で5度目の無失点を記録した。

この勝利により、ドルトムントはブンデスリーガの首位に浮上した。

シュロッターベック、最終ラインの連係とバイアーの見事なプレーを称賛

『スカイ』の取材に対し、シュロッターベックは守備陣が後半を圧倒したことに誇りを示した。「とても楽しかった。前半は何度かチャンスを与えたが、後半はまったく与えなかった」と語った。

広告 広告

「これで7試合中5試合を無失点に抑えた……。最終ラインの4人は本当にうまく連係できている」

Related Topics

「マクシは自分の実力を示した。ファーサイドの隅を狙うあのシュートは彼の得意技だ。ノア［アトゥボル］は好セーブを見せていたが……あれは止められなかった」とシュロッターベックは付け加えた。

シュロッターベック、ブレーメンとのカップ戦とバイエルン戦を見据える

シュロッターベックは、チームがまだ成長途上にある一方、カップ戦とリーグ戦の双方で高い目標を掲げていると強調した。「僕たちはまだ完璧ではないが、チームとして前進している」とセンターバックは語った。

広告

「来週はバイエルンとのアウェー戦だ。そこで良い試合をしたい」

「その前にブレーメンと対戦する……。タイトル獲得への最短ルートは国内カップ戦だ」とチームメイトに語った。

広告

ドルトムントの守備陣、重要な試練へ

7試合で5度の無失点を記録したドルトムントの守備は、重要な1週間で真価を問われる。

BVBはDFBポカールでヴェルダー・ブレーメンをホームに迎えた後、アリアンツ・アレーナに乗り込み、バイエルン・ミュンヘンと対戦する。

広告

シュロッターベックは引き続きコヴァチ監督の守備戦略の中心を担う。