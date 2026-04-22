来季チェルシーの監督候補3名 BBCが報道

アンドニ・イラオラ（43）がチェルシーの新監督候補の筆頭に挙げられている。信頼されるジャーナリスト、マッテオ・モレットが伝えた。BBCはマルコ・シルバとエディン・テルジッチも候補と報じた。

水曜日にチェルシーはリアム・ローゼニオール監督を解任した。1月初めに就任した41歳の英国人指揮官は、チームとフィットせず、プレミアリーグで順位を落とした。チャンピオンズリーグ16強ではパリ・サンジェルマンに完敗した。

プレミアリーグでは5試合連続で敗れ、1得点も挙げられなかった。この不振を受け、クラブは契約が残っていたローゼニオール氏を解任した。

チェルシーは今シーズン残り試合を、40歳の暫定監督カルム・マクファーレンが率いると発表。マクファーレンはロゼニオールのアシスタントだった。

来季を見据え、クラブは新監督探しへ。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、シーズン終了後にAFCボーンマス監督を退任するイラオラ氏は、モレット氏とBBCとも候補に挙げている。

2023年半ばに就任し、ボーンマスを安定して中位に導き、欧州カップ戦出場も視野に入れている。122試合で平均1.42ポイントを獲得し、現在はプレミアリーグ9位。

イラオラは以前、ラージョ・バジェカーノ、ミランデス、AEKラルナカを率いていた。さらに、プレッシャーを受けるエディ・ハウ監督の後任候補として、ニューカッスル・ユナイテッドでも名前が挙がっている。

BBCによると、シルバとテルジッチも有力候補だ。シルバは2021年からフルハム監督を務め、現在はプレミアリーグ12位。テルジッチは2021年と2022年半ばから2024年までボルシア・ドルトムントを率いていた。