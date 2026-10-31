ブラジルのコリンチャンスの公式サイトがサイバー攻撃を受け、アメリカのインテル・マイアミに所属するアルゼンチン人スター、リオネル・メッシと2027年から契約するという偽の声明が掲載される事態が発生し、クラブのサポーターを驚かせた。

ハッカーは、この架空の契約手続きの詳細に加え、メッシの発言とされるコメントを掲載し、その中でメッシはブラジルサッカーでプレーする機会への喜びを表明していた。さらに、元バルセロナのスターとの契約にかかる高額な費用にもかかわらず、コリンチャンスがこの移籍を成立させられるとする理由づけのため、架空の財務的詳細も明らかにした。

この発表は長くは続かなかった。クラブのサポーターの多くがこのニュースに驚かされた後、サイトの管理者は不正アクセスの発覚と同時に急いでこれを削除し、プラットフォームがメンテナンス作業中である旨の告知に差し替えた。

コリンチャンスは公式声明の中で、自らのプラットフォームがサイバー攻撃を受けたことを認め、ITチームが迅速に不正アクセスを封じ込めることに成功し、組織に関する金銭的損失やデータ・情報の漏洩は一切発生しなかったと指摘した。

さらにクラブは、予防措置として、デジタルプラットフォームのセキュリティプロトコルを強化するとともに、公式サイトおよびスタジアム「ネオ・キミカ・アレーナ」のサイトを必要な技術的検査にかけ、一時的に稼働を停止したうえで、後に両プラットフォームを再開することを決定したと付け加えた。

この不正アクセスは、コリンチャンスがブラジルリーグ第33節の試合でミラソルを2対0で下したわずか数時間後に発生した。しかしこの結果はチームを降格圏から抜け出させるには十分ではなく、順位表で最下位から4位以内にとどまったままとなった。

この一件は、サンパウロのサッカー二大勢力の間で起きた初めての出来事ではなかった。コリンチャンスの歴史的なライバルであるパルメイラスの公式サイトも、数日前に同様のサイバー攻撃を受けていた。