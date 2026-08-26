Skyによると、ブンデスリーガのFCBのライバル2クラブを含む複数のクラブが、イブラヒモビッチの獲得に動いているという。狙いは、この20歳を今夏のうちに獲得することだ。

具体的には、ブンデスリーガからの問い合わせはヴェルダー・ブレーメンとウニオン・ベルリンによるもので、内容は期限付き移籍の可能性についてだという。ハンザ同盟都市のクラブとイブラヒモビッチの間では、これに関する話し合いもすでに行われているという。また、アタランタ・ベルガモも関心を示しているようだ。セリエAの同クラブにとっては、完全移籍での獲得も考えられるという。

ゼーベナー・シュトラーセとの契約を2028年まで残すこの才能の退団は、今夏の展開を踏まえると、十分に驚きと言えるだろう。イブラヒモビッチは、フロジノーネ・カルチョ、ラツィオ・ローマ、1.FCハイデンハイムへの計3度のレンタル移籍を経て、ヴァンサン・コンパニ監督率いるトップチームのメンバーとして確固たる計画に組み込まれており、左サイドではルイス・ディアスの第一代役となる見通しだった。このことは、レコルトマイスターが数週間前にプレスリリースで正式に発表していた。

当時、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「アリヨンは12歳でFCバイエルンに加わり、キャンパスや的確なレンタル先を通じて、一歩ずつ自分の道を歩んできた。とりわけ昨季のハイデンハイムでの非常に良い1年で、彼は個人として多くを学び、いまFCバイエルンで戦う準備ができている」と語っていた。「彼の成長は、私たちが才能ある選手たちに示している可能性を象徴している。彼にとって今は、もはや学ぶだけの段階ではない。今は、ここFCバイエルンで勝負をかける時だ」

イブラヒモビッチ本人も「世界最大のクラブでプレーするチャンスをもらえて、本当にうれしい。このチャンスを必ず生かしたい」と話していた。

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アリヨン・イブラヒモビッチは2023年にFCバイエルンのトップチームでデビューした

しかし、この流れにはやや変化が生じているようだ。Skyによれば、現在はFCB、そしてイブラヒモビッチ本人も、ミュンヘンより多くの出場機会が見込めるクラブへの期限付き移籍に「オープン」だという。

ドイツU-21代表のイブラヒモビッチは、2023年初めに17歳でユリアン・ナーゲルスマンの下、FCバイエルンのトップチームでデビューした。その後、さらに3試合に出場し、前述のレンタル移籍も経験した。先週末に行われたボルシア・ドルトムントとのスーパーカップで、レッズが2-1で勝利した試合ではコンパニ監督のメンバー入りを果たしたが、出場機会はなかった。