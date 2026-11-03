2025年夏の移籍市場が終盤を迎え、バイエルンは慌ただしい動きを見せていた。8月中旬にキングスレイ・コマンをサウジアラビアへ売却した後、どうしても攻撃的な選手を補強する必要があった。ただし、クラブの重鎮ウリ・ヘーネスの指示により、獲得方法はレンタルに限られていた。

有力候補として間もなく浮上したのがアデモラ・ルックマンだった。左ウイングのルックマンは2024年、レヴァークーゼン戦でのハットトリックによってアタランタをヨーロッパリーグ優勝に導き、バロンドール投票でも堂々の14位に入った。そして、より大きなクラブへ移るためにアタランタを離れたいと考えていたルックマンにとって、バイエルンからの関心はまさに好都合だった。

ルックマンは、コンラート・ライマーやセルジュ・ニャブリらも担当する代理人事務所Roofと契約している。連絡は取りやすく、クラブと選手の合意はすぐに成立したとされる。最終的に移籍が実現しなかったのは、バイエルンとアタランタが移籍金の条件で折り合えなかったためだけだった。

報道によれば、バイエルンは2800万ユーロの買い取りオプション付きレンタルを提示した。一方、アタランタは完全移籍か、約5000万ユーロの買い取り義務付きレンタルを望んでいたという。結局、ルックマンの代わりにチェルシーからニコラス・ジャクソンがレンタル料1500万ユーロで加入した。ルックマンは翌冬、3500万ユーロでアトレティコ・マドリーへ移籍した。

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アトレティコ・マドリーで本来の調子を探すアデモラ・ルックマン

ジャクソンがバイエルンでシーズンの大半を通じて期待を裏切った一方、ルックマンはアトレティコで好調なシーズン後半戦を送った。公式戦24試合で13得点に絡んだ。そこには、チャンピオンズリーグ準々決勝のバルセロナとの第2戦で決めた、スコアを1-2とする重要なゴールも含まれる。この得点が最終的に、予想外の準決勝進出につながった。

ルックマンは夏のワールドカップに出場せず、十分に休んでシーズンを迎えたものの、ここ数週間は期待を大きく下回っている。29歳のナイジェリア人選手は14試合に出場して、ここまで得点とアシストの合計はわずか3。そのうち2つはチャンピオンズリーグで記録した。マンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利した試合でゴールを決め、シュトゥットガルトとの1-1の試合では得点をアシストした。

ラ・リーガでは直近の3試合でいずれもハーフタイムに交代となり、土曜日のレバンテ戦（2-0）では終盤に入ってからの出場となった。ディエゴ・シメオネ監督は「ルックマンは今、ベストの状態ではないかもしれない。それでも我々は彼を信じている」と語り、「彼は我々に必要な選手であり、チームに何をもたらせるか分かっている」と続けた。

ちなみに、今はバイエルンもルックマンを必要としているかもしれない。ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリが欠場する中、特にルックマンの本職である左ウイングでは選手が大幅に不足している。火曜日のアトレティコ戦では、左サイドバックのアルフォンソ・デイヴィスがその位置で先発する見込みだ。なお、ジャクソンは期待外れのシーズンを経て、周知の通り夏にチェルシーへ戻り、現在はアストン・ヴィラでプレーし、得点も挙げている。