月曜日の記者会見で、ベルギー人のコンパニ監督は、これまでのキャリアで接点のあったノルウェー人選手について質問を受けた。その中で名前が挙がったのが、バーンリーFC時代に指導したサンダー・ベルゲだ。

コンパニ監督はベルゲについて、「本当に、本当に過小評価されている選手だ。私は今、欧州屈指の選手たちと仕事ができる幸運に恵まれている。彼には、このレベルでプレーするだけの力がずっとあった」と語った。コンパニ監督は2023年夏、移籍金約1400万ユーロでこのMFをバーンリーに迎え、1シーズンにわたってともに戦った。

バイエルンのコンパニ監督とサンダー・ベルゲの接点は？

「彼はキャリアの中で、悪いタイミングで負傷するという不運に見舞われた。プレミアリーグでは所属チームとともに何度も苦難を経験し、タイミングも必ずしも味方しなかったのだろう。しかし、実力、才能、人間性の面では、欧州サッカーのトップクラスに入れる選手だ」とバイエルンの指揮官は続けた。

ベルゲは2024年からフラムFCに所属し、守備的MFとして欠かせない存在となっている。28歳のベルゲはノルウェー代表でこれまでに75試合に出場し、北米で開催されたワールドカップでの歴史的な準々決勝進出にも重要な役割を果たした。コンパニ監督はベルゲの歩みに教訓も見いだしている。「この状況から学べるのは、決して諦めないことだ。いつか道は開ける」

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ただ、水曜日にバイエルンが目を向けるのはバイキング・スタバンゲル戦だ。最多優勝を誇るバイエルンは、ノルウェー王者とのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2戦で、開幕2連勝を狙う。この試合では、負傷を抱える正守護神マヌエル・ノイアーを欠くことになる。 コンパニ監督が認めたように、ゴールを守るのはヨナス・ウルビヒだ。