ギヴァイロ・リードがオランダ代表でデビューを果たすのは時間の問題だ。そう予想しているのが、Voetbal Internationalの記者レンティン・グーデイクで、ポッドキャストVI ZSMでそう語っている。

U-21オランダ代表は欧州選手権予選で極めて苦しい戦いを強いられたが、今なお本大会出場の望みをつないでいる。火曜日には辛うじてグループ2位を確保し、マイケル・ライツィハー監督率いるチームはプレーオフに進むことになった。

この代表ウィークでU-21オランダ代表において、どの選手が良い意味で驚きを与えたかと問われたグーデイクは、「試合を普通に見れば、例えばギヴァイロ・リードは本当に頭ひとつ抜けていると思う」と答えた。

「それはちょっとした賢さや成熟度、対人戦に入っていくところ、あるいは一歩引くことでボールが自分の足元に来ると分かっている場面に表れている。でも、プレッシャー下でボールを持った時の正しい判断もそうだし、勝たなければならない重要なデュエルもしっかり勝っている。そこにはフィジカルの強さもある」

「こういうところを見ると、彼がすでに高いレベルで何十試合も経験してきたことが分かるし、チャンピオンズリーグでもプレーしている。彼は間違いなく、いずれオランダ代表へステップアップする選手だ」

「もちろん、彼には少し不運な面もある。同じポジションには自分より前にデンゼル・ダンフリースとユリエン・ティンバーという2人がいて、彼らは世界でもトップ5に入る右サイドバックかもしれない。そうなると、このチームに入るのは簡単ではない」とグーデイクは語った。

ただ、グーデイクによれば、リードだけがこのチームの才能ある選手ではないという。「もちろんキース・スミットも挙げられる。それに、ディース・ヤンセが今後さらに成長していく可能性もある。ショーン・ストゥールは今回初めてU-21オランダ代表で見たけれど、彼もすんなり溶け込んでいる。だから個々で見れば、このグループには本当に多くの才能がいる。ただ、チームとしてはまだ良いパフォーマンスを出せていなかった。そして今は、その点も少し加わってきた」