本当に靭帯断裂だった：モウリーニョがマンテーラの演技を疑ったが、前十字靭帯断裂が判明

ラシン・サンタンデールは、主将アルバロ・マンティージャが右膝前十字靭帯断裂の負傷を負ったことが確認され、手痛い打撃を受けた。これはエル・サルディネロでのレアル・マドリード戦で起きたもので、この試合の余波はキリアン・エムバペに与えられた物議を醸すPKだけにとどまらず、スペイン人DFがピッチ上で治療を受けている際のジョゼ・モウリーニョの振る舞いにまで及んだ。

マンティージャは前半、膝に激しい負傷を負い、ピッチを去ることを余儀なくされた。その後、今朝受けた精密検査によって負傷の深刻さが明らかになり、前十字靭帯断裂であることが確認された。

ラシンは公式チャンネルを通じて、選手が今後数日のうちに手術を受けることを発表するとともに、ロッカールームのリーダーの一人であり、2026-2027シーズンにおけるチームの重要な戦力の一人である彼が、ピッチを離れることによってチーム内での役割が損なわれることはないと強調した。

しかし、物議を醸したのは負傷だけではなかった。試合中に出回った映像には、モウリーニョが有名な「プールに飛び込む」仕草を見せる様子が映っており、この動作はマンティージャの痛みの真偽を疑い、負傷を装っている、あるいは反応を大げさにしているとほのめかすものとして広く解釈された。

このポルトガル人指揮官への批判は、その仕草の数瞬後にラシンの主将が明らかな膝の負傷のためにピッチを去ることを余儀なくされ、後に状態の深刻さが確認されたことで、いっそう高まった。モウリーニョの批判者たちはまた、マンティージャがPKを要求したり審判の判定に抗議したりしていたわけではなく、痛みのために治療を受けていただけだと指摘した。

この振る舞いはソーシャルメディア上で批判の波を巻き起こし、ファンたちはこれを不適切かつ非スポーツマン的だと評した。彼らは、負傷した選手の苦しみを疑うことはピッチ上の競争の域を超えていると見なし、とりわけ後に負傷の程度が明らかになったことでなおさらだとした。

この光景は、モウリーニョにまつわる過去の物議を醸した出来事を想起させた。そのなかには、当時バルセロナのアシスタントコーチだったティト・ビラノバの目に指を入れた一件や、チェルシーの監督だった2006年のリオネル・メッシとの有名な対立などがある。

その年の2月、当時18歳だったメッシへの激しいタックルによってアシエル・デル・オルノが退場となった後、モウリーニョはこのアルゼンチン人スターが反応を大げさにし、スペイン人DFを退場させるために審判に影響を与えようとしたと非難した。この一件は当時、選手による「演劇」と監督が見なしたものへの批判と結びついた。