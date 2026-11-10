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ドルトムントのジョーブ・ベリンガムにとって、初めてイングランド代表に加わる機会は、これ以上ないほど特別なものになりそうだ。

「イングランド代表に選ばれること自体が夢です。兄と一緒にイングランド代表でプレーできるチャンスがあるなんて、本当に言葉では言い表せません」。ドルトムントに所属する21歳のジョーブは火曜日、そう語った。

今後、兄のジュード・ベリンガムとともにスリーライオンズの一員としてプレーできるかもしれないことは、家族にとって「本当に特別なことです。もともと特別で素晴らしいことに、さらに大きなボーナスが加わるのです」とジョーブは語り、「感情でしか表現できないと思います」と続けた。

ジョーブ・ベリンガムは招集をどう知ったのか？

ベリンガムが先週、トーマス・トゥヘル代表監督からの招集を知ったのは突然のことだった。ドルトムントの練習後、携帯電話に「こんにちは、ジョーブ。トーマス・トゥヘルです」というメッセージが突然表示されたという。その後、電話がかかってくると、喜びで我を忘れるほど「すごく興奮した」という。「本当に、どこか現実とは思えませんでした」とベリンガムは振り返り、「笑顔が止まりませんでした」と語った。

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ネーションズリーグのグループステージ最終2試合、木曜日のクロアチア戦か日曜日にスペインで行われる試合で兄弟がともに出場すれば、感情が高ぶることだろう。「本当に、本当に誇りに思います。多くの人が感情をあらわにする姿を見られるといいですね。私の家族は間違いなくそうなるでしょう」とベリンガムは語った。