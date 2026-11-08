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リヴァプールはセルハースト・パークで重要な勝ち点3を手にし、プレミアリーグの上位勢に食らいついた。しかし、試合後のアンドニ・イラオラ監督に祝福ムードはなかった。リヴァプールは決定力を発揮して苦戦中のクリスタル・パレスを圧倒したものの、スペイン人指揮官は終盤の審判の判定に憤慨。その判定はリーグの判定基準に一貫性が欠けていることを示していると考えている。

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セルハースト・パークでの雪辱

リヴァプールはセルハースト・パークで、チャンスを生かせなかったクリスタル・パレスを罰した。前半終了5分前、アレクシス・マック・アリスターが工夫を凝らしたFKからヘディングで決め、均衡を破る。後半開始14分にはブラッドリー・バルコラのお膳立てからフロリアン・ヴィルツがリードを広げ、続いてアレクサンデル・イサクが今季プレミアリーグ7点目を挙げて3点差とした。終盤、ミロシュ・ケルケズのファウルで得たアディショナルタイムのPKをエディ・エンケティアが決めたが、ホームチームにとっては一矢を報いるにとどまった。

試合後、イラオラ監督はこの結果の重要性を強調した。「今週の出来事を経て、代表ウィークに入る前に勝てたことは私たちにとって重要だった。木曜の夜はトルコからの到着がとても遅かった。相手も試合をしていたことは分かっているが、勝って終えることが大切だった。前半は守備で少し苦しんだが、その後はうまく試合を締めくくれた。最後のPKには少し腹が立っているが」

先制点の時間帯は、練習でセットプレーの形を繰り返し確認してきたコーチ陣にとって、特に喜ばしいものだった。イラオラ監督は『Sky Sports』にこう説明した。「試合の重要な場面だった。今季これまで、ああしたサイドからのFKで得点していてもおかしくなかった。アレクシス（マック・アリスター）はあの形でニアポストに入っていく。あの時は私たちにも相手にもチャンスがあり、かなり拮抗していた。1-0でロッカールームに戻れたのは非常に大きかった」

流動的な攻撃とアリソンの好守

リヴァプールがチャンピオンズリーグでのフェネルバフチェ戦、プレミアリーグでのアーセナル戦と続いた敗戦から立ち直る中、イラオラ監督はヴィルツの効果的なプレーをすぐに称賛した。ドイツ人選手の活躍を振り返り、指揮官はこう語った。「とても満足している。今日は非常によくやってくれたと思う。素晴らしいゴールだった。アレックス（イサク）の動きがフィニッシュのための背後のスペースを生み、ブラッドリーがアシストした。見事な形だったし、彼のためにも嬉しい」

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攻撃陣に注目が集まった一方、勝ち点3を確保するうえではアリソン・ベッカーの貢献も同じくらい重要だった。ブラジル人GKはこの試合で6度のセーブを強いられ、同点の場面では世界最高水準の好守も見せた。指揮官は守護神を絶賛した。「特に前半、0-0の場面で素晴らしいセーブがあった。こういう試合ではどちらが先に得点するかが重要だから、あれは非常に大きかった。あの場面で彼は見事に対応した」

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イラオラ監督、「腹立たしい」VARの判定の不一致を批判

試合終了間際、ケルケズがペナルティーエリア内でファウルを犯したと判定され、エンケティアに一矢を報いるPKを決められたことで、後味の悪い結末となった。この判定にイラオラ監督は憤った。「私たちのペナルティーエリアで起きたものはPKと判定するのに、反対側のエリアでは今はそうしないので、とても腹が立っている」とリヴァプールの指揮官は語った。「3-0で、しかも95分だったことは分かっている。それでも非常に腹立たしい。頭同士がぶつかった場面だが、それでもオサリオからミロシュ（ケルケズ）への接触だ。頭同士の衝突なんだ。3-0だからと言うことはできるが、私にとってはそれ以上の問題だ。今季初めてのことではないし、比較すれば……。本当に腹が立っている」

イラオラ監督はさらに続けた。「VARは多くの時間をかけた。PKを宣告してから2分もかけ、映像を2回、3回と見直している。VARが介入しないで済む方法を探しているんだ。プレミアリーグでのクリーンシートは簡単に手に入るものではないし、私たちは3-0で勝ちたかった。このPKだけの話ではない。多くのことが重なっている」

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代表ウィークを前にリヴァプールが抱く不安

今回の勝利は、リヴァプールのアウェーでの好調ぶりを際立たせた。今季プレミアリーグのアウェー戦で獲得した勝ち点は13となり、リーグのどのチームよりも多い。また、リーグ開幕からのアウェー5試合におけるクラブ最多勝ち点記録にも並んだ。チームが築いた勢いについて問われた指揮官は、「勝って終えたいものだ。これでより良い位置に立てたが、改善を続ける必要がある」と認めた。

シーズンの重要な時期に入る中、スペイン人指揮官の頭には、さらなる離脱者が出ることへの懸念がある。「今は皆で祈っている。前回の代表ウィークでは3選手を失った。今、それだけは避けたい」とイラオラ監督は明かした。「すべてがうまくいき、今回は誰も失わないことを願っている」