セルハースト・パークでの雪辱
リヴァプールはセルハースト・パークで、チャンスを生かせなかったクリスタル・パレスを罰した。前半終了5分前、アレクシス・マック・アリスターが工夫を凝らしたFKからヘディングで決め、均衡を破る。後半開始14分にはブラッドリー・バルコラのお膳立てからフロリアン・ヴィルツがリードを広げ、続いてアレクサンデル・イサクが今季プレミアリーグ7点目を挙げて3点差とした。終盤、ミロシュ・ケルケズのファウルで得たアディショナルタイムのPKをエディ・エンケティアが決めたが、ホームチームにとっては一矢を報いるにとどまった。
試合後、イラオラ監督はこの結果の重要性を強調した。「今週の出来事を経て、代表ウィークに入る前に勝てたことは私たちにとって重要だった。木曜の夜はトルコからの到着がとても遅かった。相手も試合をしていたことは分かっているが、勝って終えることが大切だった。前半は守備で少し苦しんだが、その後はうまく試合を締めくくれた。最後のPKには少し腹が立っているが」
先制点の時間帯は、練習でセットプレーの形を繰り返し確認してきたコーチ陣にとって、特に喜ばしいものだった。イラオラ監督は『Sky Sports』にこう説明した。「試合の重要な場面だった。今季これまで、ああしたサイドからのFKで得点していてもおかしくなかった。アレクシス（マック・アリスター）はあの形でニアポストに入っていく。あの時は私たちにも相手にもチャンスがあり、かなり拮抗していた。1-0でロッカールームに戻れたのは非常に大きかった」
流動的な攻撃とアリソンの好守
リヴァプールがチャンピオンズリーグでのフェネルバフチェ戦、プレミアリーグでのアーセナル戦と続いた敗戦から立ち直る中、イラオラ監督はヴィルツの効果的なプレーをすぐに称賛した。ドイツ人選手の活躍を振り返り、指揮官はこう語った。「とても満足している。今日は非常によくやってくれたと思う。素晴らしいゴールだった。アレックス（イサク）の動きがフィニッシュのための背後のスペースを生み、ブラッドリーがアシストした。見事な形だったし、彼のためにも嬉しい」
攻撃陣に注目が集まった一方、勝ち点3を確保するうえではアリソン・ベッカーの貢献も同じくらい重要だった。ブラジル人GKはこの試合で6度のセーブを強いられ、同点の場面では世界最高水準の好守も見せた。指揮官は守護神を絶賛した。「特に前半、0-0の場面で素晴らしいセーブがあった。こういう試合ではどちらが先に得点するかが重要だから、あれは非常に大きかった。あの場面で彼は見事に対応した」
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イラオラ監督、「腹立たしい」VARの判定の不一致を批判
試合終了間際、ケルケズがペナルティーエリア内でファウルを犯したと判定され、エンケティアに一矢を報いるPKを決められたことで、後味の悪い結末となった。この判定にイラオラ監督は憤った。「私たちのペナルティーエリアで起きたものはPKと判定するのに、反対側のエリアでは今はそうしないので、とても腹が立っている」とリヴァプールの指揮官は語った。「3-0で、しかも95分だったことは分かっている。それでも非常に腹立たしい。頭同士がぶつかった場面だが、それでもオサリオからミロシュ（ケルケズ）への接触だ。頭同士の衝突なんだ。3-0だからと言うことはできるが、私にとってはそれ以上の問題だ。今季初めてのことではないし、比較すれば……。本当に腹が立っている」
イラオラ監督はさらに続けた。「VARは多くの時間をかけた。PKを宣告してから2分もかけ、映像を2回、3回と見直している。VARが介入しないで済む方法を探しているんだ。プレミアリーグでのクリーンシートは簡単に手に入るものではないし、私たちは3-0で勝ちたかった。このPKだけの話ではない。多くのことが重なっている」
代表ウィークを前にリヴァプールが抱く不安
今回の勝利は、リヴァプールのアウェーでの好調ぶりを際立たせた。今季プレミアリーグのアウェー戦で獲得した勝ち点は13となり、リーグのどのチームよりも多い。また、リーグ開幕からのアウェー5試合におけるクラブ最多勝ち点記録にも並んだ。チームが築いた勢いについて問われた指揮官は、「勝って終えたいものだ。これでより良い位置に立てたが、改善を続ける必要がある」と認めた。
シーズンの重要な時期に入る中、スペイン人指揮官の頭には、さらなる離脱者が出ることへの懸念がある。「今は皆で祈っている。前回の代表ウィークでは3選手を失った。今、それだけは避けたい」とイラオラ監督は明かした。「すべてがうまくいき、今回は誰も失わないことを願っている」