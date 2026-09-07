会場のスピーカーからはトキオ・ホテルの「Durch den Monsun」が鳴り響き、チームソングに合わせてドイツ女子バスケットボール代表はベルリンのコートへと跳び出し、ファンの歓声を浴びた。マリとの大一番で、オラフ・ランゲ代表監督率いるチームは冷静さを保ち、決勝ラウンド進出に向けて最高の形を手にした。

グループステージ最終戦で、開催国は説得力あるパフォーマンスを披露し、83-58（49-32）で快勝。その結果、優勝候補スペインに次ぐグループAの2位が与えられた。火曜日（20時45分／MagentaTV）には、準々決勝進出を懸けた予選ラウンドで韓国と対戦する。

「チームがどう成長してきたか、本当にうれしく思う。今は結果もついてきている」と、ランゲ監督は満員のウーバー・アリーナで MagentaTV に語り、すぐに次を見据えた。「ここからまた立て直さなければならない。韓国はいいチームだ」

グループ最終戦を前に状況は非常に混戦だった。4チームすべてが2試合を終えて1勝1敗、勝ち点3で並んでいたからだ。ドイツ代表には首位浮上の可能性が残されていた一方で、4位にとどまる可能性もあった。だが、夜の同時開催試合でスペインが日本を下したため（79-59）、グループ首位の可能性は消滅。それでも中間目標は達成された。

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“特別なファン”デニス・シュレーダー、DBBチームの好スタートを見届ける

スペイン女子代表との初戦で大敗（53-83）を喫し、日本戦では立て直しに成功（74-58）したあと、求められたのはできるだけ上位で表を終えることだった。そのためには今大会2勝目が絶対条件だった。「最初から自分たちがアグレッサーでなければならない」と、日本戦のトップスコアラーだったフリーダ・ビューナーは話していた。

世界王者のキャプテン、デニス・シュレーダーがコートサイドで“特別なファン”として見守る中、立ち上がりは上々だった。守備はマリをしっかり封じ、レオニー・フィービッヒが早い時間帯に最初の3ポイントを沈め、ドイツは15-7（第6分）までリードを広げた。だが、その後はミスが多く出る停滞の時間帯もあった。日本戦では感染症のため後半以降欠場していたアレクシス・ピーターソンも、この日は復帰したものの、立て続けに2度のターンオーバーを犯した。

ここまで今大会で本来の力を出せていなかったルイーザ・ガイゼルゼーダーは、この日ベストパフォーマンスを披露し、前半は完璧なシュート成功率を記録した。ビューナーも輝きを放ち、2本連続となる3ポイントでこの試合初の2桁リードをもたらした（40-29／第16分）。この時間帯のドイツはほぼすべてがかみ合い、外からはアレクサンドラ・ウィルケ、マリー・ギュリッヒ、そして再びトップスコアラーのビューナー（21得点）も決めた。

ルイーザ・ガイゼルゼーダーが大勢を決める

「どの試合でもより良くなりたいと思うものだし、彼女たちはまさにそれをやっている」と、シュレーダーはハーフタイムに語り、1万2550人の観客が生み出した「最高の雰囲気」を称賛した。2007年にザールルイで行われた国際試合以来となるマリとの2度目の対戦でも、ドイツ代表はロッカールームから戻ったあとに揺らぐことはなかった。

第2戦でスペインを驚きの形で破っていたアフリカ勢（82-73）も、ランゲ監督率いるチームの大きなエネルギーには応じられなかった。ガイゼルゼーダーはさらに1本の3ポイントを早い時間に沈め、勝負を大きく引き寄せた（56-37／第25分）。 「すごくいい感覚だった。本当にいいバスケットボールだった」と、このWNBA選手は語った。

DBBチームがプレーオフラウンドでグループBの3位・韓国を下せば、準々決勝ではベルギーと対戦する。2023年と2025年の欧州王者は、グループCを無敗で勝ち上がった。