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Germany v Mali: Group A - FIBA Women's Basketball World Cup Germany 2026Getty Images Sport
SID

翻訳者：

「本当に素晴らしいバスケットボールだ！」DBBチームが2連勝でW杯ファイナルラウンド進出　熱烈ファンのデニス・シュレーダーも熱狂

マリとの大一番で説得力のある勝利を収めたドイツ女子バスケットボール代表は、ホーム開催のワールドカップで準々決勝進出を懸けた予選ラウンドで韓国と対戦する。

会場のスピーカーからはトキオ・ホテルの「Durch den Monsun」が鳴り響き、チームソングに合わせてドイツ女子バスケットボール代表はベルリンのコートへと跳び出し、ファンの歓声を浴びた。マリとの大一番で、オラフ・ランゲ代表監督率いるチームは冷静さを保ち、決勝ラウンド進出に向けて最高の形を手にした。

グループステージ最終戦で、開催国は説得力あるパフォーマンスを披露し、83-58（49-32）で快勝。その結果、優勝候補スペインに次ぐグループAの2位が与えられた。火曜日（20時45分／MagentaTV）には、準々決勝進出を懸けた予選ラウンドで韓国と対戦する。

「チームがどう成長してきたか、本当にうれしく思う。今は結果もついてきている」と、ランゲ監督は満員のウーバー・アリーナで MagentaTV に語り、すぐに次を見据えた。「ここからまた立て直さなければならない。韓国はいいチームだ」

グループ最終戦を前に状況は非常に混戦だった。4チームすべてが2試合を終えて1勝1敗、勝ち点3で並んでいたからだ。ドイツ代表には首位浮上の可能性が残されていた一方で、4位にとどまる可能性もあった。だが、夜の同時開催試合でスペインが日本を下したため（79-59）、グループ首位の可能性は消滅。それでも中間目標は達成された。

Germany v Mali: Group A - FIBA Women's Basketball World Cup Germany 2026Getty Images

“特別なファン”デニス・シュレーダー、DBBチームの好スタートを見届ける

スペイン女子代表との初戦で大敗（53-83）を喫し、日本戦では立て直しに成功（74-58）したあと、求められたのはできるだけ上位で表を終えることだった。そのためには今大会2勝目が絶対条件だった。「最初から自分たちがアグレッサーでなければならない」と、日本戦のトップスコアラーだったフリーダ・ビューナーは話していた。

世界王者のキャプテン、デニス・シュレーダーがコートサイドで“特別なファン”として見守る中、立ち上がりは上々だった。守備はマリをしっかり封じ、レオニー・フィービッヒが早い時間帯に最初の3ポイントを沈め、ドイツは15-7（第6分）までリードを広げた。だが、その後はミスが多く出る停滞の時間帯もあった。日本戦では感染症のため後半以降欠場していたアレクシス・ピーターソンも、この日は復帰したものの、立て続けに2度のターンオーバーを犯した。

ここまで今大会で本来の力を出せていなかったルイーザ・ガイゼルゼーダーは、この日ベストパフォーマンスを披露し、前半は完璧なシュート成功率を記録した。ビューナーも輝きを放ち、2本連続となる3ポイントでこの試合初の2桁リードをもたらした（40-29／第16分）。この時間帯のドイツはほぼすべてがかみ合い、外からはアレクサンドラ・ウィルケ、マリー・ギュリッヒ、そして再びトップスコアラーのビューナー（21得点）も決めた。

ルイーザ・ガイゼルゼーダーが大勢を決める

「どの試合でもより良くなりたいと思うものだし、彼女たちはまさにそれをやっている」と、シュレーダーはハーフタイムに語り、1万2550人の観客が生み出した「最高の雰囲気」を称賛した。2007年にザールルイで行われた国際試合以来となるマリとの2度目の対戦でも、ドイツ代表はロッカールームから戻ったあとに揺らぐことはなかった。

第2戦でスペインを驚きの形で破っていたアフリカ勢（82-73）も、ランゲ監督率いるチームの大きなエネルギーには応じられなかった。ガイゼルゼーダーはさらに1本の3ポイントを早い時間に沈め、勝負を大きく引き寄せた（56-37／第25分）。 「すごくいい感覚だった。本当にいいバスケットボールだった」と、このWNBA選手は語った。

DBBチームがプレーオフラウンドでグループBの3位・韓国を下せば、準々決勝ではベルギーと対戦する。2023年と2025年の欧州王者は、グループCを無敗で勝ち上がった。

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