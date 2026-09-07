場内にはトキオ・ホテルの「Durch den Monsun」が鳴り響き、チームソングに乗ってドイツ女子バスケットボール代表はベルリンのコートを跳ね回り、ファンの祝福を浴びた。マリとの大一番で、オラフ・ランゲ代表監督率いるチームは冷静さを保ち、決勝ラウンド進出に向けてこれ以上ない立場を勝ち取った。

予選ラウンド最終戦で開催国は説得力のあるパフォーマンスを見せ、83-58（49-32）で勝利。報酬は優勝候補スペインに次ぐグループAの2位だった。火曜日（20時45分／MagentaTV）には、準々決勝進出を懸けた予選ラウンドで韓国と対戦する。

「自分たちがどう成長してきたかをとてもうれしく思う。今は結果もついてきた」と、ランゲ監督は満員のウーバー・アレーナで MagentaTV に語り、すぐに次を見据えた。「ここからはまた立て直さなければならない。韓国はいいチームだ」

グループ最終戦を前に状況は緊迫していた。4チームすべてが2試合を終えて1勝1敗、勝ち点3で並んでいたからだ。ドイツにとっては首位浮上の可能性もあれば、4位にとどまる可能性もあった。だが、スペインが同日夜の並行開催試合で日本を下したため（79-59）、グループ首位の可能性は消滅。それでも中間目標は達成した。

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“特別ファン”デニス・シュレーダー、DBBチームの好スタートを評価

スペイン女子代表との初戦で大敗（53-83）を喫し、日本戦で立て直した（74-58）後、この試合ではできるだけ上位で順位表を終えることが求められていた。そのためには今大会2勝目が絶対条件だった。「最初から自分たちがアグレッサーでなければならない」と、日本戦のトップスコアラーだったフリーダ・ビューナーは語っていた。

世界王者キャプテンのデニス・シュレーダーが、コートサイドで“特別ファン”として見守る前で、好スタートを切った。ディフェンスはマリをしっかり封じ、レオニー・フィービッヒが早い時間帯に最初の3ポイントを沈め、ドイツは15-7（第6分）とリードを広げた。だがその後はミスの多い停滞局面が訪れた。日本戦では感染症のためハーフタイム後を欠場していたアレクシス・ピーターソンも、この日は復帰したものの、立て続けに2つのターンオーバーを犯した。

ここまで今大会で本領を発揮できていなかったルイーザ・ガイゼルゼーダーは、この日ベストパフォーマンスを披露し、前半は完璧なシュート成功率を見せた。ビューナーも輝きを放ち、2本連続となる自身2本目の3ポイントで初の2桁リードをもたらした（40-29／第16分）。この時間帯はほぼすべてが機能し、外からはアレクサンドラ・ウィルケ、マリー・ギュリヒ、そして再びトップスコアラーのビューナー（21得点）も決めた。

ルイーザ・ガイゼルゼーダーが勝負を決定づける

「どの試合でももっと良くなりたいものだし、彼女たちは実際にそうしている」とシュレーダーはハーフタイム中に語り、1万2550人の観客が生み出した「最高の雰囲気」を称賛した。2007年にザールルイで行われた国際試合以来となるマリとの2度目の対戦でも、ドイツはロッカールームから戻った後に揺らぐことはなかった。

第2戦でスペインを驚きの形で破っていた（82-73）アフリカ勢は、ランゲ監督率いるチームの大きなエネルギーに対抗できなかった。ガイゼルゼーダーはさらに3ポイントを沈め、早い段階で勝負を決定づけた（56-37／第25分）。 「本当に素晴らしい感覚だった。すごくいいバスケットボールができた」と、このWNBA選手は語った。

DBBチームがプレーオフラウンドでグループB3位の韓国に勝てば、準々決勝ではベルギーと対戦する。2023年と2025年の欧州王者は、グループCを無敗で勝ち上がった。