アヤックス専門アナリストのマイク・フェルヴェイ氏は、ヨーロッパカップ出場をかけたプレーオフ決勝に進んだFCユトレヒトに今季レンタル移籍しているMFジヴァイ・ゼキエルを「注目に値する」と評価。彼はゼキエルがフェイエノールトでレギュラーになれる能力があると見ている。

『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『キックオフ』で彼はこう問われた。「フェイエノールトが彼を獲得すると思うか？ いまそれが彼のキャリアにとって正しいか？ FCトゥウェンテやNECも興味を示しているが」。

フェルウェイは「彼はフェイエノールトと契約中のはずだ」と2028年半ばまで契約があることを指摘し、「フェイエノールトが『ここに来てプレーしろ』と言えば、議論の余地はない」と語った。

フェルウェイはさらに「フェイエノールトが今季彼をユトレヒトへ出したのは不思議だ。彼は十分にスタメンに入れる才能がある」と続けた。

21歳のゼキエルは今季FCユトレヒトで才能を開花させ、日曜にはプレーオフ決勝でアヤックスと対戦する。ロッテルダム出身だけに、近い将来フェイエノールトに復帰するのは順当だ。

来季はロビン・ファン・ペルシー監督が公平なチャンスを与えるはずだが、『キックオフ』は「それは電話での話で、彼には直接伝えられてさえいない」と皮肉っている。