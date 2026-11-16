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バイエルン・ミュンヘンの元CEO、カール＝ハインツ・ルンメニゲは、ヴァンサン・コンパニの招聘に際し、同監督がドイツの最多優勝クラブを率いるのに適任かどうか懸念していたと明かした。

現在はバイエルンの監査役会に名を連ねるルンメニゲは、bundesliga.comのインタビューで、2024年春の監督探しを振り返った。「社内の会議で、マックス・エーベルがヴァンサン・コンパニの名前を挙げたのを覚えている。私は彼に『本当に大丈夫なのか？』と聞いた。彼が『なぜですか？』と言うので、『彼はプレミアリーグから降格したばかりだ』と答えたんだ」

ルンメニゲはさらに「ブンデスリーガであれ、ほかのリーグであれ、降格したばかりの監督を招聘したことは一度もなかった。その一歩を踏み出す勇気があるかどうか、長く議論した」と語った。

最終的にクラブ首脳陣はこの挑戦に踏み切ることで一致し、コンパニを新監督に迎えた。ベルギー人指揮官は無冠のシーズンを経た2024年7月1日付でバイエルンの新監督に就任。これに先立ち、クラブとの合意の下で退任していたトーマス・トゥヘルの後を継いだ。コンパニ自身はバイエルンに就任する前、バーンリーFCでプレミアリーグから降格していた。

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しかし、ルンメニゲの懸念は現実にはならなかった。コンパニはバイエルンで非常に良い結果を残しており、就任以来、ドイツリーグ優勝2回とDFBポカール優勝1回などを果たしている。元CEOも今では、ベルギー人指揮官について「彼は特別な存在だ」と語っている。

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ヴァンサン・コンパニはなぜ最近、バイエルンの指揮を執れなかったのか？

コンパニは最近、髄膜への刺激が原因で倒れ、バイエルンの指揮を執れずにいた。しかし、ベルギー人指揮官はすでにゼーベナー通りでの仕事を再開しており、代表ウィーク明けには再びベンチに戻る予定だ。

約3週間前、40歳のコンパニはバイエルンのリザーブチームの練習中に倒れ、病院に搬送されて検査を受けた。その結果、髄膜への刺激が確認され、その後の回復期間中はサッカーに関わることを厳しく禁じられた。不在の間はアシスタントコーチのアーロン・ダンクスが代役を務めた。