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バロンドール受賞者はケルンの選手との競り合いで負傷し、数カ月の離脱を余儀なくされる。

ブンデスリーガの1.FCケルンに所属するジョエル・シュミートが、ハリー・ケインを負傷させる結果となった自身のプレーについて謝罪した。シュミートは『ブリック』の取材に対し、バイエルンのスター選手に「インスタグラムでメッセージを送った」と明かし、「彼がそのメッセージを目にすることは、まずないだろうけど。ハリーには本当に申し訳ない。自分にはどうしようもなかったとはいえ」と語った。ケインにはどうしても「申し訳なく思っていること」を伝えたかったという。

シュミートは先週金曜日にミュンヘンで行われた試合（1-1）で、守備を試みた際にイングランド代表主将ケインの左足に接触した。ケインは交代を余儀なくされ、脛腓靱帯結合を断裂。数カ月間離脱する見込みだ。

シュミート「ボールを蹴り合うプレーでも、ファウルでもなかった」

シュミートにとっては「ピッチ上では深刻に見えない場面だった」。ケインとの接触も「ほんのわずかに」感じただけだという。「ハリー自身もファウルを要求しなかった」とシュミートは話し、こう続けた。「だからこそ、彼が交代しなければならなかったことに、なおさら驚いた。ボールを同時に蹴り合うプレーでも、ファウルでもなかった。相手を痛めたとすぐに分かるような場面ではなかったんだ。不運な結果だった」

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一方、バイエルンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは「あまりにも不必要なプレーだった」と述べていた。これについてシュミートは「非難と弁明の応酬」は望んでいないとした上で、「いくつかの反応には驚いた。でも、あれほど大きなクラブには、どれほどのプレッシャーがかかっているかが分かる。それに、負傷したのは欧州最高の選手なのだから」と語った。