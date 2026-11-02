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ジュード・ベリンガムは、レーシング・サンタンデールに3-0で順当に勝利した試合で、レアル・マドリーでの通算50ゴール目を記録した。イングランド代表のベリンガムは節目の達成を喜ぶとともに、豪華な顔ぶれのチームメートと攻撃の責任を分かち合うことの重要性を強調した。

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ベリンガムが通算50得点に到達

ベリンガムがクラブでの通算50得点目を記録し、レアル・マドリーでのキャリアにおける歴史的な節目を迎えた。イングランド代表MFは、ラシン・サンタンデールに3－0で快勝した一戦でチームの2点目を決めた。

この節目の得点により、ベリンガムがジョス・モウリーニョ監督率いるスターぞろいのチームで重要な存在であることが改めて示された。クラブはこの試合に先立ち、カンプ・ノウで宿敵バルセロナに大きなアウェー勝利を収めており、素晴らしい1週間を締めくくった。

特別な夢が実現

50得点到達は、才能豊かなMFにとって深く心を揺さぶられる瞬間だった。ベリンガムは、この達成が自身にとってもチームにとっても重要であることをすぐに認めた。

ベリンガムはクラブの公式サイトで「レアル・マドリーで50得点に到達できたことは、とても特別だ。僕自身と僕の夢にとってだけでなく、チームにとっても」と語った。

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得点を分かち合う攻撃陣

自身の偉業を喜ぶ一方、ベリンガムはレアル・マドリーの前線が持つ総合力を強調した。チームには、必要なときに活躍できる勝負を決める選手が複数いると指摘している。

次の試合 AEK UEFAチャンピオンズリーグ 12:45 RMA 視聴する

「どの選手も得点を決め、試合で違いを生み出すことがとても重要だ。時にはキリアン・エンバペかもしれないし、ヴィニ・ジュニオール、アルダ・ギュレル、あるいは僕かもしれない。でも大事なのは全員がチームを助けること。それが一番重要なんだ」と付け加えた。

勝利の勢いを維持へ

レアル・マドリーは今後、過密日程をこなしながら、この好調を維持したいところだ。次戦は水曜日、チャンピオンズリーグでAEKとのアウェー戦に臨む。その後、土曜日にはリーガでバレンシアと対戦する。