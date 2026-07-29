「恥ずべきことだと思う。サッカーでこんな考えについて話していることを、私は恥じている」と、エベルは水曜日、ロッタハ＝エーガーンで行われた新加入ナサニエル・ブラウンの入団記者会見の場で語った。

「サッカーは」とエベルは続け、「私たちのものではない。これは一つのゲームだ。FIFAは私にとって、このゲームに寄り添い、形やルールを整え、ワールドカップを開催するためにある存在だ」。しかし現時点では、世界連盟が「もはや利益を上げるためだけに存在している」と感じているという。「金もうけしか考えていないように感じる。ありとあらゆるチャネルでだ。サッカーの子どもとして、私はそれに嫌悪感を覚える」

バイエルン幹部エベル、UEFAのボイコット案を支持

近く開かれるUEFAの危機会議に関して、そこではFIFA大会のボイコット――2030年ワールドカップへの不参加も含む――についても議論される見通しだが、エベルは前向きな姿勢を示した。

「それはいいことだと思う。私はボイコットの支持者ではなく、常に対話を重んじる立場だ。だが、そこまで行くのであれば、実際に私は、ヨーロッパとしても強い姿勢を示して『いや、これは私たちのスポーツではない。これは私たちが望むものではない』と言うべきだと思う。そして、それに対して行動を起こすべきだ」と、エベルはさらに語った。

また彼は、「インファンティーノ氏の周囲に誰がいるのか」は分からないとし――つまり、たびたび厳しい批判を浴びてきたFIFA会長に、さまざまな考えを吹き込んでいるのが誰なのかは分からないということだが――、「でも、本当にひどく不快に感じる！」と述べた。



