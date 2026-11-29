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エリオット・アンダーソンは、エミレーツ・スタジアムでのアーセナル戦が2-2の引き分けに終わった後、アディショナルタイムにマンチェスター・シティのPKが認められなかった判定を巡り、アーセナルは「本当に守られている」と主張した。ヴィクトル・ギェケレシュのハンドは「明らか」で、腕は「明らかに自然な位置ではない」と訴えた。シティはプレミアリーグ首位との勝ち点差を3に縮める機会を逃した。

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アンダーソンが審判団を批判

日曜夜、アンダーソンは判定に怒りをあらわにした。2-2で迎えた97分、ヨシュコ・グヴァルディオルのゴールに向かうヘディングシュートをヴィクトル・ギェケレシュが防いだ場面について、VARはハンドの反則に当たらないと判断。接触は故意ではなく、アーセナルのストライカーの腕は体に寄せられていたと判断した。

試合後、『スカイスポーツ』に対し、アンダーソンは「今日は僕たちが勝つべきだった。いくつかの場面で、彼らは本当に守られていると思う。でも、それがサッカーだ」と語った。

「映像を見返したが、明らかだ」

さらに「自然な位置だと言っていたんだよね？ でも、彼の手はここまで上がっている。明らかに自然な位置ではない。でも、仕方がない。僕たちはそういう状況に直面しているし、戦うよ」と続けた。

「その時は見ていなかった。いろいろなことが起きていたから。でも、映像を見返したら明らかだ」。VARにもはっきり分かったはずかと問われると、「そう思う、うん」と答えた。一方、『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、シティのプレーについては「良かった。これまでよりずっと良いプレーができた」と前向きに振り返った。

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プレミアリーグが判定を説明

プレミアリーグはすぐに声明を発表し、「ギェケレシュにハンドの反則があった可能性について、マンチェスター・シティにPKを与えないという主審の判定をVARが確認し、支持した」と説明した。やり取りの記録では、ジョン・ブルックス主審が「手に当たったかもしれない。故意ではないと思う」と述べ、VARは「左手だ、左手。体に寄せている」と応じている。

試合終了の笛の後、アーリング・ハーランドはシティの選手たちの抗議の先頭に立ち、ブルックス主審に詰め寄った。これは、ミケル・アルテタ監督への警告を含む9件の警告が出た荒れた試合で、物議を醸した判定の一つだった。アルテタ監督はこの警告により、アーセナルのブレントフォード遠征を欠場する。

シティの未勝利続く

ハーランドとエンソ・フェルナンデスが シティに二度リードをもたらした が、そのたびにカイ・ハヴァーツとユリエン・ティンバーが同点に追いついた。83分にはジャンルイジ・ドンナルンマがコーナーキックのボールを手からこぼし、ティンバーに同点ゴールを許した。シティは2位に浮上したものの、リーグ戦での未勝利が続き、首位アーセナルとの勝ち点差は6となっている。