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アーセナルは土曜日、ニューカッスルとの劇的な2-2の引き分けでGKダビド・ラヤが途中交代となり、状態を案じながら検査結果を待つことになった。スペイン人GKの交代をめぐっては、『スカイ・スポーツ』の著名な実況者が時間稼ぎを疑った発言を撤回する一幕があった。

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後半の接触でラヤが途中交代。舞台はセント・ジェームズ・パーク

セント・ジェームズ・パークでアーセナルにアクシデントが起きたのは70分。マリック・チャウのゴールでニューカッスルが逆転し、ホームチームがリードを奪った直後だった。コーナーキックに対応したラヤは、ウィリアム・オスラと接触して倒れ込んだ。

接触は軽微に見えたため、『スカイ・スポーツ』の実況者ビル・レスリーは当初、31歳のラヤが戦術的な中断を引き出そうとしていると示唆した。しかし、メディカルスタッフはすぐにピッチ上のスペイン代表GKのもとへ向かった。ラヤは明らかに苦痛を訴えており、代わってケパ・アリサバラガが出場した。

その後、ノニ・マドゥエケが見事な同点ゴールを決め、 アウェイのアーセナルに勝ち点1をもたらした 。だが、ラヤの負傷がその結果に影を落とした。

実況陣が放送中に発言を撤回

ラヤが足取り重くピッチを去る姿を見て事態の深刻さに気づいたレスリーは、生中継中に先ほどの示唆をすぐに撤回した。

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レスリーは「ダビド・ラヤは確かにつらそうです。彼を不当に扱ってしまったのなら謝ります。オスラとの接触は、本当に大きなものには見えませんでした」と語った。

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解説者のクリス・サットンも、接触を受けたGKの様子を見て同様の見方を示した。「ラヤは腕を押さえています。何らかの捻挫のように見えます。かなり痛がっています。接触した場面は、本当に何でもないように見えましたよね」と付け加えた。

負傷への懸念が、激戦の末に得た敵地での勝ち点1に影

アーセナルは大きなリードを守り切れず、リーグ戦での連勝が5で止まった。しかし、正GKを失うことの方がはるかに大きな問題だ。ラヤは北ロンドンのクラブの守備陣に欠かせない存在となっており、突然の交代はコーチングスタッフにとって大きな懸念材料となる。

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試合終了後、報道陣の取材に応じたミケル・ アルテタ監督は不安を隠さなかった 。「残念ながら交代せざるを得なかった。良い知らせではない。明日MRI検査を受けるが、現時点では分からない」と認めた。

検査結果がアーセナルの守備陣の起用方針を左右

注目は日曜日の検査に集まる。ラヤの腕に何が起き、どの程度の負傷なのかが明らかになる見通しだ。MRIの結果が出るまで、アーセナルは正GKをどれほどの期間欠くことになるか分からない。

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かつてブレントフォードに所属したラヤが長期離脱となれば、ニューカッスル戦の終盤に代わって出場したアリサバラガがゴールを守る準備を整えている。