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アーリング・ハーランドが1ゴール1アシストを記録し、ノルウェーはオスロでウェールズを3－1で下した。ノルウェーはグループA4でクレイグ・ベラミー監督率いるウェールズを順位で上回った。この結果、ウェールズは3月に降格プレーオフに臨むことになり、一方のハーランドは代表での大きな節目を祝った。

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ハーランドの活躍でノルウェーがオスロでウェールズに勝利

アーリング・ハーランドが決定的な役割を果たし、ノルウェーがオスロでウェールズに3-1の重要な勝利を収めた。先月カーディフで喫した敗戦の雪辱を果たすとともに、クレイグ・ベラミー監督率いるウェールズをUEFAネーションズリーグのグループA4最下位に追いやった。前半は無得点に終わり、より良いチャンスをつくっていたのはウェールズだったが、ホームのノルウェーは後半に攻勢を強めた。

60分にアントニオ・ヌサが先制点を挙げると、続いてハーランドと連係し、途中出場のアンドレアス・シェルデルップによるノルウェーの2点目をお膳立てした。デイヴィッド・ブルックスが巧みなループシュートで1点を返したものの、ハーランドがPKを決めて勝利を決定づけた。

代表66点目のハーランド、「本当に大きい」と勝利を喜ぶ

試合前までグループ最下位に沈む苦しい戦いを経て、この勝利はノルウェーの黄金世代にとって大きな転機となった。ハーランドは代表わずか60試合の出場で66点目を挙げ、伝説的な存在としての地位をさらに確かなものにした。

苦闘の末に手にした勝利と代表チームが歩んできた道のりを振り返り、ハーランドはTV2ノルウェーに大きな誇りを語った。

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「本当に大きい。僕たちは一緒に素晴らしい道のりを歩んできた……。その一員でいられるのは、本当に特別なことだ」

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ヌサとベラミーが激しい一戦を振り返る

勝利に貢献したアントニオ・ヌサは、ノルウェーが前半の苦しい時間帯をしのぎ、後半にリズムをつかまなければならなかったと認めた。

「正直に言って、僕たちにとっては厳しい立ち上がりだった。なかなかリズムをつかめなかったと思う。先制点を取れたことが助けになり、その後に2点目、3点目が生まれた。本当に素晴らしかった」とヌサは語った。

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一方、ウェールズのクレイグ・ベラミー監督は、オスロで積極的に戦ったチームの姿勢を誇りに思っている。集中力を欠いた場面が高くついたものの、だ。

「ここではノルウェーに積極的に仕掛けたかった。ただ守りに入るつもりはなかった。試合を通じて我々は戦えていたと思うし、良い場面もたくさんあった」とベラミー監督はBBCスポーツに語った。「ただ、最後のパスは時折もっと良くできたはずだ……。ハーフタイム直後の時間帯には、強度が少し落ちてしまった」

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ウェールズに降格プレーオフの可能性迫る

この敗戦により、ウェールズは火曜日にホームで迎える前回王者ポルトガルとの最終戦の結果にかかわらず、グループA4を最下位で終える。ノルウェーとデンマークとの直接対決の成績でも下回るベラミー監督率いるチームは、3月にリーグBへの降格プレーオフに臨むことがほぼ確実だ。

さらに、この結果によって、ウェールズがEURO2028予選の組み合わせ抽選で第1シードに入れないことも確定した。

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ハーランドの活躍によって最上位リーグ残留を決めたノルウェーが喜びに沸く一方、ウェールズは厳しい春に向けて立て直しを図らなければならない。