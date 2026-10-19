「モビスタープラス+」の解説者であり、レアル・マドリードのレジェンドでもあるアルゼンチン人のホルヘ・バルダーノは、レアル・マドリードがセビージャに4-1で勝利した後に高まった審判論争への不満を表明し、議論が選手のパフォーマンスや試合で生まれたゴールから離れ、判定や試合中に起きた抗議に向かっていることを批判した。

バルダーノは「モビスタープラス+」に出演した際、審判論争がサッカー界の話題を支配している状況にうんざりしていると語り、「もう全部にうんざりだ。本当にうんざりしている」と述べた。

このアルゼンチン人解説者は、サッカーには素晴らしいゴールや並外れたレベルの選手がいるにもかかわらず、話題は毎回審判の話で終わってしまうと指摘し、判定への関心がますます高まることで、競技そのものが二番目の位置に押しやられているとの見方を示した。

さらにバルダーノは、試合の雰囲気について、開始1分からリーガ・エスパニョーラのハビエル・テバス会長やネグレイラ事件、そして審判を標的にしたチャントや抗議が起きていたと述べ、スペインの試合を取り巻く論争の範囲が広がっていることの証拠として挙げた。

「モビスタープラス+」の解説者は、試合中にアルダ・ギュレルが退場にならなかったことに異議を唱えたセビージャのルイス・ガルシア監督の発言にも触れ、同監督はレアル・マドリードの選手がレッドカードを受ける可能性を、自チームのパフォーマンスを正当化するために使ったとの見方を示した。

バルダーノはギュレルが退場に値したかどうかについては明言しなかったが、試合の流れを犠牲にして議論が判定に終始し続けていることを批判し、すべてが審判を中心に回るようになってしまったと強調して発言を締めくくり、審判がサッカー論議の中心に変わってしまったことへの不満をにじませた。