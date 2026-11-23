共有 GOALをGoogleでフォロー

ゴンサロ・ラモスは日曜日、ミランがフロジノーネに5-1で大勝した試合で久々に得点を挙げ、安堵を口にした。夏にサン・シーロへ移籍して以来、ポルトガル人FWには厳しい視線が注がれてきたが、今回の活躍はイタリアでのプレーに適応し始めたことをうかがわせる。

広告

得点で重圧を和らげたラモス

ミラネッロに加入して以来、ラモスには大きな期待がのしかかっていた。夏の移籍市場で多額の移籍金を投じて獲得された元ベンフィカのFWは、セリエAで持ち前の決定力を発揮できず、フロジノーネ戦を迎えるまでの得点はわずか3ゴールだった。しかし、 サン・シーロでラモスは存在感を示した 。ゴールを決めただけでなく、大勝につながったほかの複数の得点にも、攻撃の組み立てで重要な役割を果たした。決定力に加え、献身的なプレーも目を引き、相手の最終ラインを絶えずかき乱した。

『Sky Sport Italia』の取材に応じたラモスは、『TUTTOmercatoWEB』が伝えたところによると、自身のゴールとチーム全体の進歩についてこう語った。「得点できて本当にうれしい。最も大切なのは勝ったこと、そしてチームとして良い試合ができたことだ。勝ち点3が常に一番大事だ」

サン・シーロで築く新たなチームの形

今回の勝利は、現在のチームづくりの下で選手たちの連係が深まり始めていることをさらに示すものとなった。ラモスはクラブ内の環境を称え、舞台裏でも選手間の相性が急速に良くなっていると語った。ポルトガル代表FWは、新たな戦術的な形に適応するにつれ、チーム全体の進歩がスタンドから見守る人々にもますます明らかになっていると考えている。

クラブで幸せかと問われたラモスは、「ああ、ここではチームも、精神面も、雰囲気も、すべてがとてもうまくいっている」と説明した。「毎日、毎週、そして練習を重ねるたびに、お互いをより深く知るようになっている。今日のように、それはピッチ上でも誰の目にも分かると思う。僕たちは素晴らしいものを築いている。これからも努力を続け、前進していきたい」

広告 広告

ケガへの懸念と監督の見解

ラモスに軽い問題が生じたように見え、ミランのファンが一時心配する場面もあった。ルベン・アモリム監督はラモスを早めに交代させた判断をすぐに擁護。交代に選手本人が明らかに不満を示していたものの、得点を挙げたラモスを心から喜んでいると強調した。過密日程の中、監督にとってラモスを慎重に扱うことは現実的な判断だった。厳しいヨーロッパリーグの日程が迫り、回復に充てられる時間も極めて限られる中、アモリム監督はこれ以上の負傷者を出す余裕はないと明言した。

アモリム監督はこう述べた。「これ以上、選手を失うわけにはいかない。選手たちは全員、毎試合プレーできる。だが、ヨーロッパリーグに向けた回復時間がほとんどないので、リスクは冒せない。彼を下げた方がよかった。本人はうれしくなかっただろうが、私は彼のゴールを喜んでいる。特に2-0としたゴールだ。1対1からのトランジションに非常に強いチームとの試合で、あのゴールが違いを生んだ」

ミランの今後

ヨーロッパリーグでのオリンピアコスとの重要な一戦を控える中、FWが調子を取り戻したタイミングは申し分ない。アモリム監督は欧州の大会での試合の重要性を繰り返し強調し、勝ち抜けなければクラブの目標にとって大きな痛手になると警告している。難しい試合が続く時期を乗り越え、大会の決勝トーナメント進出を決めるには、自信を持った背番号9が前線をけん引することが欠かせない。選手たちがそれぞれの役割になじんでいく中、ミランのサポーターは、この圧勝が国内と欧州の両舞台で続く好調の始まりにすぎないことを願っている。