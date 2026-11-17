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ドイツ代表MFジョシュア・キミッヒは、オランダに5-0で大勝した後、ハイプレス戦術の効果を強調した。後半の圧倒的な戦いぶりを称賛し、グループA2の首位確保を振り返った。

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圧倒的な戦いぶりでグループ首位を確保

ドイツはUEFAネーションズリーグのグループ最終戦で、ベルリンのオリンピアシュタディオンにオランダを迎え、5-0で圧勝した。中央で重要な役割を担ったジョシュア・キミッヒは、ユルゲン・クロップ監督率いるチームが前半終了時のリードを大勝につなげる、見事な戦術的パフォーマンスを支えた。

この大勝により、ドイツはギリシャとオランダを抜いてグループA2の首位に立ち、3月の準々決勝でのシード入りを確定させた。

ハイプレス戦術を遂行

試合後、キミッヒは、ピッチの高い位置から積極的にプレスをかけるという試合前の戦術的指示が、90分を通じて大きな成果を生んだと説明した。

「今日はピッチの高い位置からプレスをかけたかった。高い位置で何度もボールを奪えた」とキミッヒは語った。

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「最初の2ゴールは信じられないようなシュートだった。本当にいいプレーができた」

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中央で柔軟にポジションを取るキミッヒのプレーにより、ドイツはこぼれ球を繰り返し回収し、プレッシャーをかけ続けることができた。

緊張感のある立ち上がりを乗り越える

キミッヒは、序盤は両チームが主導権を争い、難しい展開だったと認める一方、ハーフタイムを経てドイツは大幅に落ち着きを増したと振り返った。

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「前半は少し緊張感があったが、僕たちからすれば後半は本当に素晴らしかった」とキミッヒは振り返った。

「後半はより落ち着いて、より攻撃的にプレーした。だからこそ、チャンスにつながる位置でボールを奪い返せた」

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新たなスタートと明確な方向性

今回の代表活動期間を広い視点から振り返ったキミッヒは、ワールドカップ後の激動の時期を経たチームの今後に楽観的な見方を示した。

「もちろん、ワールドカップでの不振が影を落とす、激動の一日だった。今は新たなスタートを切り、新しいメンバーがいる」とキミッヒは付け加えた。

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「今回の代表活動期間には、2試合ともいいプレーができた。僕たちのサッカーがどの方向へ向かっているか、分かるはずだ」